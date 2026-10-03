Fallece en la autovía del Noroeste, a la altura de Bullas, un joven de 16 años

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 16 años ha fallecido esta madrugada en la autovía del Noroeste, la RM-15, a la altura del municipio de Bullas, por causas que aún se están investigando, pero al parecer el joven podría haber cruzado la vía y ser atropellado.

Los hechos se han producido sobre las 5.00 horas de este sábado, en el punto kilométrico 40,5. Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del '061'. Se da la coincidencia de que las fiestas de Bullas se celebran estos días.