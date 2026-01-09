Fallece un ciclista en un accidente de tráfico registrado en Librilla

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sanitarios de Emergencias no han podido salvar la vida a un ciclista, del que no se tienen más datos, que ha fallecido en accidente de tráfico registrado a primera hora de esta tarde en Librilla.

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, a las 15.18 horas, informaban de un accidente de tráfico ocurrido entre los puntos kilométricos 638-639 de la N-340A, en Avenida de las Fuerzas Armadas de Librilla. Según los llamantes, a consecuencia de la colisión, un ciclista se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de Policía Local de Librilla, que ha confirmado la gravedad de las heridas que presentaba el ciclista, atendido en un primer momento por un Técnico de Emergencias que se encontraba cerca del accidente.

Los sanitarios de la Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, sólo han podido confirmar el fallecimiento del ciclista, un varón cuyos datos personales no han trascendido. La conductora del vehículo implicado ha sido atendida in situ por crisis de ansiedad.