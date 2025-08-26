Fallece un hombre de 71 años mientras practicaba deporte frente a una playa en Mazarrón (Murcia)

MAZARRÓN (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 71 años ha fallecido este martes tras sufrir un desmayo poco después de comenzar a hacer deporte en el paseo que transcurre frente a la playa de Rihuete, en Mazarrón (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Poco después de las 18.00 horas, varias personas han llamado al '1-1-2' para alertar de que un hombre se había desplomado en el paseo.

A su llegada, miembros de Protección Civil han comprobado que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria y han intentado reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito.

Al lugar se han desplazado también efectivos de la Policía Local, que han notificado el fallecimiento a la Guardia Civil.