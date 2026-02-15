Fallece un hombre de 80 años atropellado en Águilas

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias no han logrado salvar la vida a un peatón, de 80 años de edad, que ha sido atropellado por un turismo en carretera RM-11, en el municipio de Águilas.

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, hacia las 20.16 horas, informaban que un turismo había atropellado a un peatón en la carretera RM-11, de Águilas sentido Lorca, al salir de la primera rotonda del municipio aguileño.

Un técnico sanitario de emergencia (TES), que se encontraba en el lugar, ha comenzado a realizar la reanimación del peatón atropellado. Hasta el lugar se han dirigido Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A pesar de los intentos de reanimación, no se ha logrado salvar la vida del peatón, un hombre de aproximadamente 80 años de edad.