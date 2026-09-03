Fallece un motorista de 45 años al colisionar contra un turismo en la MU-32 a su paso por Lorquí (Murcia)

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LORQUÍ (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 45 años ha fallecido al colisionar la motocicleta que conducía contra un turismo en la vía de servicio de la autovía MU-32 a su paso por el término municipal de Lorquí (Murcia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del accidente a partir de las 8.49 horas. Los llamantes aseguraban que los ocupantes del turismo implicado estaban ilesos, pero que el motorista yacía inconsciente sobre la calzada.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 122 de la referida vía, a la altura de un conocido desguace.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a los esfuerzos, el herido varón ha fallecido.