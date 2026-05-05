Fallece un trabajador al caer desde el tejado de una empresa en Lorquí (Murcia)

Ambulancia del 061 - 1-1-2

LORQUÍ (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este martes por la mañana al caer desde el tejado de una empresa ubicada en el polígono industrial 'El Saladar' de Lorquí (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido a las 9.08 horas una llamada alertando de que un varón se había precipitado desde el techo y había caído en un lugar entre máquinas donde yacía inconsciente sin que pudieran acceder a él.

Al lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el accidentado ha sido atendido por los sanitarios, que solo han podido certificar su fallecimiento. El accidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.