Fallece un trabajador al caerle encima un árbol en un monte en Cehegín

CEHEGÍN (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este lunes debido a las graver heridas que ha sufrido al caerle encima un árbol cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El 1-1-2 ha recibido, a las 8.55 horas, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias ha logrado posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.

Hasta el lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.

A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo ha podido confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.