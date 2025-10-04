Fallece un varón atrapado en un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos (Murcia)

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios Emergencias solo han podido certificar el fallecimiento de un varón, del que no se tienen más datos, que fue hallado atrapado en un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos, municipio de Murcia.

La voz de alarma la dio la Policía Local de Murcia, a las 6.52 horas, cuando alertó al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' sobre un hombre con parte de su cuerpo dentro de un contenedor en la calle Mayor de Puente Tocinos, indicando además que unos vecinos habían intentado extraerlo sin éxito.

Una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 (UME) se desplazó al lugar. A su llegada, solo pudieron certificar el fallecimiento. Finalmente, se solicitó la presencia de un forense, mientras que la Policía Nacional (PN) se dirigía al lugar.