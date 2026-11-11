Las farmacias podrán detectar casos de violencia machista y derivar a las víctimas a servicios especializados

Las farmacias regionales podrán detectar casos de violencia machista y derivar a las víctimas a servicios especializados - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado que las farmacias de la Región de Murcia podrán participar voluntariamente en un programa de prevención y detección precoz de la violencia machista, con el objetivo de identificar posibles casos, ofrecer una primera orientación a las víctimas y facilitar su derivación a los servicios asistenciales especializados.

Así lo ha explicado durante una interpelación formulada por la diputada del PP Mari Carmen Pelegrín en el Pleno de la Asamblea Regional, en la que ha detallado el convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. "Con este convenio damos la posibilidad a cada botica de la Región que lo desee de convertirse en un refugio seguro y en un sensor inmediato capaz de activar los mecanismos de protección y derivar a la víctima a los servicios asistenciales especializados", ha señalado Ruiz.

La consejera ha destacado que las farmacias son espacios de confianza presentes en barrios, pedanías y municipios pequeños, a los que muchas mujeres pueden acudir habitualmente, incluso cuando sufren situaciones de control o aislamiento por parte de sus agresores.

En este sentido, ha precisado que la iniciativa no pretende sustituir la labor de los servicios especializados, sino proporcionar a los farmacéuticos formación para reconocer posibles indicios de maltrato, actuar con prudencia y orientar a las víctimas hacia los recursos disponibles.

El convenio contempla que la Consejería de Política Social colabore en la formación de los profesionales, el diseño de un protocolo de actuación en las farmacias comunitarias y la elaboración de materiales informativos y de sensibilización.

Por su parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos se encargará de distribuir estos materiales y organizar las sesiones formativas entre los profesionales que participen en la iniciativa. "Allí donde el agresor pretende levantar muros, nosotros debemos abrir puertas; allí donde impone el silencio, debemos generar espacios seguros donde pedir ayuda", ha afirmado la consejera.

Esta colaboración, según la consejera, se enmarca en las actuaciones del Ejecutivo autonómico alineadas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha insistido en la importancia de ampliar las redes comunitarias de apoyo para facilitar la detección temprana y la atención a las víctimas.