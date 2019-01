El Faro de Cabo de Palos abre sus puertas con visitas guiadas

Publicado 22/01/2019 18:24:52 CET

CARTAGENA (MURCIA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras más de un siglo cerrado, el faro de Cabo de Palos abrirá sus puertas al público con visitas guiadas. La Autoridad Portuaria tomó esta decisión al considerar que la apertura del edificio puede suponer un atractivo turístico más para el municipio y que permitirá a la sociedad conocer el funcionamiento de este tipo de señales marítimas además de disfrutar de unas vistas inigualables.

El Faro de Cabo de Palos ya está preparado para acoger las visitas de los ciudadanos y turistas que deseen conocer sus instalaciones, historia y el entorno natural en el que se encuentra. Esta ruta turística por la emblemática construcción, se llevará a cabo por cinco empresas autorizadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena y podrá realizarse todos los días del año para grupos de un máximo de 6 personas mayores de 16 años.

El presidente del Puerto ha señalado que "desde hoy el faro de Cabo de Palos forma parte del atractivo de la zona. Un aliciente más para las personas que nos visitan" y para los que viven en el entorno. Segado ha añadido que desde la Autoridad Portuaria "estamos orgullosos y contentos de que los ciudadanos puedan visitar el faro, una de las joyas de nuestra costa", según informaron fuentes de la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Las visitas turísticas al faro, que se llevarán a cabo desde las 9.00 hasta las 18.00 horas, tendrán una duración aproximada de 30 minutos. Cada grupo de 6 visitantes estará acompañado durante todo el tour por un guía oficial que ofrecerá información a los participantes, así como pautas de seguridad a seguir durante el recorrido. Antes deberán presentar una declaración responsable facilitada en la web que certifique su autonomía total.

La actividad está estructurada en base a 5 puntos principales: historia, antecedentes, necesidades, arquitectura y recursos humanos. A su llegada, los visitantes descubrirán la geografía física del entorno, asentamientos humanos del área y datos sobre la reserva marina de Cabo de Palos, para continuar con su historia, su arquitectura, y los utensilios que formaban parte del entorno. El mantenimiento del faro se explicará tras la subida al torreón del mismo.

Las reservas de las visitas se pueden hacer a través de un formulario online disponible en la web 'http://www.visitaelfaro.com'. La visita tiene una tarifa única de 36 euros por grupo, y se podrá combinar con diversas actividades ofertadas por las empresas que forman GEVICU, como excursiones con actividades deportivas o gastronómicas y salidas a otros lugares de la zona de gran valor cultural.

En cualquier caso, Segado afirma que entre las condiciones para conceder la autorización, se ha contemplado la organización de jornadas de puertas abiertas para evitar que el dinero sea un impedimento para conocer el edificio.

El pasado mes de noviembre durante cuatro días, por primera en la historia más de 400 ciudadanos pudieron acceder al interior de la señal marítima en las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena, considerada como punto de referencia para las embarcaciones que operan en el entorno de aguas mediterráneas e icono de nuestra costa.

Según María del Mar Martínez Bel, gerente de una de las cinco empresas autorizadas, Mediterranean Unque Experience, "gracias a esta gestión de la APC, la subida al faro será un atractivo inmenso para atraer al turismo interesado en nuestra costa". Además, Martínez Bel añade que "muchas personas verán su sueño cumplido ya que, para todos los que conocen este magnífico destino, el Faro de Cabo de Palos siempre fue un referente, un punto de paso obligatorio, sin quitarle importancia a su misión de guía y salvamento de navegantes desde la primera vez que se encendió el 31 de enero de 1865".

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha autorizado a las siguientes empresas cartageneras para la prestación del servicio: Mediterranean Unique Experience, Plan Out, Planeta Azul, The Best Day y MMB Eventos.