La Federación de Disminuidos Psíquicos reclama más ayudas para costear servicios de enfermería y comedor

Su presidente se muestra "preocupado" por la "ambigüedad" de la ley Celáa

CARTAGENA (MURCIA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones de Disminuidos Psíquicos de Murcia, Manuel Gómez, ha pedido ante la Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional más ayudas para poder costear servicios como el de enfermería y de comedor en los centros especiales.

Gómez considera que la tramitación de los presupuestos "debe ser una oportunidad para ello" y para "incrementar ya los módulos económicos en los centros concertados".

Según ha dicho, "en la Región hay ciudadanos de primera y de segunda categoría". Ha recordado que los ciudadanos con discapacidad intelectual "necesitan una educación específica. Esto no viene determinado por su nivel de renta, sino por su lugar de residencia". En ese sentido se ha referido a que en función del lugar de residencia, estas personas deben acceder a un centro público o a uno concertado y en el segundo de los casos las familias deben pedir una beca al Ministerio que "no costea todo el gasto y puede darse el caso de que no la reciban".

Actualmente, FADIS representa a 230 familias de toda la Región. Durante su comparecencia, el presidente de la Federación ha apuntado que el 17% de los disminuidos psíquicos acude a diario a los centros especiales. En ese sentido, ha expuesto sus dudas sobre el hecho de que la escolarización en los centros públicos con la ley Celáa vaya a ser voluntaria y ha indicado que los centros especiales son los más apropiados.

"Los centros de educación especial han sido desde hace años una avanzadilla en investigación y el buen saber hacer", ha recalcado. En ese sentido, se ha mostrado preocupado por la "ambigüedad" de la nueva ley de Educación. Ha recalcado que estas personas necesitan una atención especial con docentes preparados para ello.