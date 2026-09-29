Federico Trillo reclama declarar el estado de excepción en Ceuta

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo ha reclamado este martes declarar el estado de excepción en Ceuta para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma, ante la situación derivada de la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

Trillo ha realizado estas declaraciones durante la apertura del nuevo curso del Foro-Tertulia La Luz, que ha abordado la situación de Ceuta y las relaciones entre España y Marruecos. Durante su intervención ha asegurado que Ceuta "no está solo invadida, está ya ocupada" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "vendiendo" la ciudad "a plazos".

El exministro ha criticado que el Gobierno esté dejando, a su juicio, a los ciudadanos de Ceuta "limitados en sus derechos y garantías" y ha considerado que esta situación supone "una quiebra de nuestro sistema jurídico constitucional".

En este sentido, ha defendido que "lo que procede en Ceuta es declarar el estado de excepción" y ha planteado movilizar a los cerca de 3.500 efectivos militares destinados en la ciudad autónoma, así como devolver a Marruecos a las personas que entraron en Ceuta.

Trillo ha sostenido que el Gobierno está abordando la situación "como si fuera una crisis humanitaria, como si fuera una crisis migratoria", cuando, a su juicio, se trata de "una profunda y gravísima crisis de seguridad nacional".

Asimismo, ha cuestionado la actuación del presidente del Gobierno y ha afirmado desconocer "el miedo que tiene el presidente Sánchez y qué hay detrás de su sumisión". En este contexto, le ha acusado de estar "claramente secuestrado con síndrome de Estocolmo" y de no estar actuando para "salvar Ceuta".

El exministro ha advertido de que, en su opinión, la situación que afecta a unas 80.000 personas por la presencia de unas 10.000 se prolongará si no se declara el estado de excepción y ha apuntado que solo podría romperse antes "si hay alguna muerte".