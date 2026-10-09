La Feria del Libro de Murcia abre sus puertas con 1.000 autores y más de un centenar de actividades

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, recorren las casetas de la Feria del Libro de Murcia 2026 - CARM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Murcia 2026 ha abierto hoy sus puertas en el paseo Alfonso X el Sabio con una programación que reunirá durante diez días a alrededor de 1.000 autores y más de un centenar de actividades en torno al libro y la lectura.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, participó en el acto junto a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, representantes del Ayuntamiento de Murcia y de la Asociación Palin, organizadora de la Feria, encabezada por Jesús Boluda.

La consejera destacó que "la Feria del Libro convierte durante diez días a Murcia en un gran punto de encuentro entre escritores, lectores, librerías y editoriales, y demuestra la fortaleza que tiene la cultura y, especialmente, el mundo del libro en la Región de Murcia".

La edición de este año cuenta con 76 casetas instaladas en el paseo Alfonso X de Murcia y toma como referencia los cerca de 200.000 visitantes de la pasada edición, consolidándose como una de las principales citas culturales del calendario regional.

"Desde el Gobierno regional queremos seguir apoyando una Feria que acerca la cultura a la calle y que consigue algo fundamental como es generar nuevos lectores y favorecer el contacto directo del público con los autores", señaló la consejera, que destacó "el trabajo conjunto de las administraciones y de la Asociación Palin para hacer posible una programación de esta magnitud".

Entre los autores nacionales que participan en esta edición figuran Julia Navarro, Máximo Huerta, Alejandro Palomas, Pedro Simón y César Bona, junto a una amplia representación de escritores y creadores. La programación se extenderá además a diferentes espacios culturales, entre ellos el Pabellón Las Anas, el Museo Arqueológico de Murcia, el Centro Cultural Las Claras y la Real Academia Alfonso X el Sabio.

Caravaca de la Cruz es el municipio invitado de esta edición, reforzando la presencia de los municipios de la Región en la Feria. Por su parte, la ilustradora Ilu Ros es la autora del cartel de este año.

La Feria del Libro de Murcia permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre, con presentaciones, encuentros con escritores, firmas y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.