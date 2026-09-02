La Feria de Murcia contará con un dispositivo de limpieza de cerca de 250 efectivos y 127 vehículos - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la Feria de Septiembre, que se celebrará del 3 al 15 de septiembre, con cerca de 250 efectivos y 127 vehículos especializados.

El operativo se desarrollará de forma paralela al servicio ordinario de limpieza viaria y recogida de residuos, que continuará prestándose en los barrios y pedanías del municipio durante las fiestas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El dispositivo contempla la instalación de más de 150 aseos portátiles y 160 puntos de recogida selectiva, además de rutas y equipos específicos en los principales recintos y espacios de la Feria.

Los Huertos del Malecón contarán con 102 operarios y 72 contenedores de recogida selectiva, mientras que el recinto de la FICA dispondrá de 51 contenedores y un dispositivo distribuido en distintas fases, que incluye los trabajos previos a la apertura, el mantenimiento diario y las labores posteriores al cierre. Por su parte, el Campamento Medieval de Moros y Cristianos contará con 36 contenedores.

También se establecerán rutas especiales de limpieza en espacios gastronómicos y de ocio del centro, como la Terraza Molinos del Río, el Beer Garden de La Glorieta, El Martillo y la zona de Food Trucks de Teniente Flomesta.

Estos servicios incorporarán productos desodorizantes y estarán acompañados de equipos destinados a la recogida de residuos durante el desarrollo de las actividades.

La Romería de la Virgen de la Fuensanta contará con un dispositivo específico formado por 81 operarios y 32 vehículos. Los trabajos comenzarán de madrugada en el entorno de la Catedral y continuarán durante el recorrido de la comitiva, con un equipo de 35 trabajadores destinado a la retirada de residuos. Además, 31 efectivos participarán posteriormente en las labores de limpieza del entorno del Santuario.

El dispositivo también contempla servicios específicos para otros actos de la Feria, entre ellos el Desfile de Moros y Cristianos, la Bajada de la Virgen, las actividades en el entorno de la plaza de toros, los pasacalles y la Entrega de Llaves.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha señalado que el despliegue requiere también "la responsabilidad individual de cada ciudadano" para mantener limpios los espacios durante las celebraciones.

En materia de recogida selectiva, el Ayuntamiento organiza los días 8, 9 y 10 de septiembre una nueva edición de 'Un Río de Cine', en la que los asistentes podrán acceder a las proyecciones mediante la entrega de envases en el contenedor amarillo. La iniciativa incluirá material destinado a facilitar la separación de residuos en los hogares.