Fernández: "La inacción de López Miras ha provocado que el paro aumente en la Región mientras baja en España"

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado que "la inacción de López Miras y su ausencia de políticas en materia de empleo han provocado que el paro aumente en la Región de Murcia mientras el conjunto del país tuvo los mejores datos desde que hay registros", tras darse a conocer los datos del paro correspondientes al pasado mes de septiembre.

"Ni la estacionalidad ni el calendario explican por qué España creó empleo en septiembre y la Región no. La única explicación es que López Miras no tiene un modelo de crecimiento ni una estrategia industrial sólidos para que la Región de Murcia genere empleo de calidad y no sea tan dependiente de la agricultura o la hostelería", ha añadido la portavoz socialista.

"De los 57.102 contratos que se hicieron en septiembre en la Región, 34.173 fueron contratos indefinidos (59,85%) y 22.929 temporales (40,15%). El paro en septiembre aumentó en la Región en 629 personas de las que más de 500 fueron mujeres, las más perjudicadas por las políticas de López Miras, y sigue cayendo la afiliación a la Seguridad Social por tercer mes consecutivo, con una pérdida de casi 5.000 afiliados respecto a agosto", ha añadido.

"López Miras miente cuando dice que crea empleo. Sin embargo, el Gobierno España está poniendo en marcha políticas de empleo efectivas. Gracias a la reforma laboral, que ha creado más empleo y de mejor calidad, los trabajadores con contrato fijo o indefinido han crecido en más de cuatro millones y la tasa de temporalidad se ha reducido hasta el 12'6%", ha concluido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.