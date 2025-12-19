Fernández (PSRM), sobre el CEMOP: "Se consolida el desplome del PP, el PSRM es la única alternativa"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha valorado los datos del barómetro de otoño del CEMOP, asegurando que "todas las encuestas reflejan que se consolida el desplome del Partido Popular en la Región y que el PSRM-PSOE es la única alternativa ante un López Miras y un Gobierno regional paralizado y devorado por Vox".

"Son las consecuencias que tiene para el PP de López Miras no haber puesto límite a Vox y haberle abierto a la ultraderecha las puertas de Vox que les acabará engulléndolo", ha añadido, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Así, Fernández ha señalado que el PP está "más preocupado por competir con Vox en la extrema derecha que en resolver los problemas reales de la Región, como la vivienda, que se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía por culpa de la inacción del Gobierno de López Miras".

Por otra parte, la socialista ha destacado que "hay un dato especialmente relevante: la ciudadanía señala al Gobierno regional como uno de sus principales problemas, cuando debería ser el garante de las soluciones".

Fernández ha asegurado que el PSRM "seguirá siendo la voz de la mayoría social de la Región, de quienes apuestan por la centralidad y el diálogo, y la alternativa de todos los ciudadanos y ciudadanas que se han quedado huérfanos ante la deriva reaccionaria del PP", ha remarcado.

"Frente a un López Miras que no gestiona y que está centrado en su batalla con Vox, el Partido Socialista está centrado en lo importante, en mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguirá liderando la alternativa que necesita la Región de Murcia", ha concluido.