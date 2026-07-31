Fernando López Miras reivindica el legado minero en el pregón del Cante de las Minas

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pregonó este jueves la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. - CARM

LA UNIÓN (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, calificó este jueves el Festival Internacional del Cante de las Minas como "la referencia universal del flamenco", nacido "de la memoria de un pueblo", durante el pregón de la 65ª edición del certamen celebrado en La Unión.

López Miras afirmó que el Cante de las Minas "no puede entenderse únicamente como un festival flamenco", sino que constituye "el homenaje permanente a quienes dejaron en La Unión su esfuerzo y, en demasiadas ocasiones, también su vida", además de ser "la demostración de que una tierra puede transformar el sufrimiento en belleza".

El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que el certamen, que se celebra hasta el 8 de agosto, se ha consolidado como "referente del flamenco" en las disciplinas de cante, baile, guitarra e instrumentación, y ha destacado que esta 65ª edición cuenta con la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Durante su intervención, López Miras aseguró que la época de mayor desarrollo minero de La Unión dejó un legado "mucho más valioso" que el mineral, como fue "el cante", y señaló que, cuando "las vetas comenzaron a extinguirse", permanecieron vivas "una manera de sentir, una forma de cantar y una identidad que ninguna crisis, ningún cambio de época y ningún paso del tiempo han conseguido borrar".

El presidente también rindió homenaje a algunas de las figuras clave en los orígenes del flamenco minero y del festival, entre ellas Antonio Grau Mora, 'Rojo El Alpargatero', Esteban Bernal, Asensio Sáez, Antonio Piñana, Eleuterio Andreu, Niño Alfonso y Pencho Cros, por su contribución al nacimiento y prestigio del certamen.

Asimismo, puso en valor el papel de las instituciones en la protección de este patrimonio cultural y ha recordado que la Comunidad impulsó la declaración de los Cantes Mineros como Bien de Interés Cultural. Además, destacó la rehabilitación del Antiguo Mercado Público de La Unión, que definió como la recuperación de "un símbolo" y de "una de las grandes catedrales" del flamenco.

López Miras concluyó su pregón agradeciendo la labor de artistas, organizadores y vecinos de La Unión, al tiempo que recordó a los mineros que dieron origen a esta tradición. "Ellos extrajeron el mineral. Pero también, sin saberlo, extrajeron algo infinitamente más valioso. Un cante. Una identidad. Un legado".