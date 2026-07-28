El Festival de Jazz de San Javier cierra con cerca de 20.000 espectadores y más de dos millones de impacto - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier ha cerrado su edición con cerca de 20.000 espectadores en los 25 conciertos celebrados durante quince noches de programación, entre el 26 de junio y el 24 de julio, con un nuevo récord de abonados y un impacto económico superior a los dos millones de euros.

El director del festival, David Martínez, ha señalado que esta edición "confirma la fortaleza, la personalidad y la enorme capacidad de convocatoria de Jazz San Javier" y ha destacado que el éxito "no está únicamente en las cifras, sino en haber vuelto a vivir conciertos irrepetibles, en la respuesta de los artistas y en la emoción que se ha generado cada noche dentro y fuera del escenario", según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

La programación comenzó el 26 de junio con el concierto gratuito de Soulift en la Plaza de España y reunió durante casi un mes a artistas como Pat Metheny, Joe Lovano y Antonio Faraò, Nicole Zuraitis, The Brand New Heavies, José James y China Moses, Cyrille Aimée, Ximo Tebar, Camille Thurman, Lizz Wright, The War and Treaty, Clarence Bekker y Berget Lewis, Young Gun Silver Fox y Fusion Experience Quartet.

La organización ha destacado que la programación ha recibido una valoración positiva por parte de la crítica musical, que ha puesto en valor la calidad, diversidad y coherencia de una propuesta que combina artistas consagrados, nuevos talentos y diferentes estilos musicales.

Uno de los momentos más destacados de esta edición, según fuentes de la organización, fue la entrega del Premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier al bajista Carles Benavent. El músico recibió el galardón durante una velada que incluyó las actuaciones de Gunhild Carling & Shakin' All y del Carles Benavent Trío, junto a Raynald Colom y Tomasito.

Más allá del Auditorio Municipal Parque Almansa, el festival volvió a extender parte de su programación a otros espacios del municipio con conciertos gratuitos en la Plaza de España, el Puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, y la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera.

La organización destaca que el festival ha generado un impacto económico superior a los dos millones de euros gracias a la llegada de miles de visitantes, con incidencia directa en alojamientos, establecimientos hosteleros, comercios y empresas de servicios, además de aumentar la proyección turística de San Javier y del Mar Menor.

En este sentido, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha afirmado que "Jazz San Javier demuestra que la cultura es mucho más que una programación de conciertos: es una herramienta capaz de reunir a la sociedad, proyectar nuestra identidad y generar nuevas oportunidades para todo el municipio", al tiempo que ha defendido la cultura como una inversión que "devuelve prestigio, turismo, actividad económica y calidad de vida".

La organización también ha subrayado el récord de abonados alcanzado en esta edición. Entre los conciertos más destacados de esta edición figura el regreso del guitarrista estadounidense Pat Metheny, que presentó su proyecto Side-Eye III+ en el Auditorio Municipal Parque Almansa. La organización también ha resaltado la acogida obtenida por las actuaciones de The Brand New Heavies, Lizz Wright, The War and Treaty, Clarence Bekker y Berget Lewis, así como por Fusion Experience Quartet, encargado de clausurar el festival.