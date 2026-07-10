El Festival de Jazz de San Javier ofrece este sábado jazz latino, soul y 'groove' con Rafa M. Guillén y Clarence Bekke

El trombonista Rafa M. Guillén junto a su formación 'The Jazz Walkers' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La vigésimo ocatava edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier ha programado para este sábado, 11 de julio, a partir de las 21.30 horas, una noche de concierto doble en el Auditorio Parque Almansa que aunará el jazz de raíz latina, los ritmos caribeños, el soul, el funk y el 'groove'.

La velada estará protagonizada en su primera parte por el trombonista nacional Rafa M. Guillén junto a su formación 'The Jazz Walkers' y la artista cubana Amy Gaviria, mientras que el segundo bloque correrá a cargo de la banda del vocalista Clarence Bekker con la colaboración de la cantante neerlandesa Berget Lewis.

La apertura del certamen corresponderá a Rafa M. Guillén, músico reconocido en el panorama del jazz nacional por su versatilidad, capacidad expresiva e investigación de nuevos sonidos, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

Guillén lidera el proyecto 'The Jazz Walkers', una iniciativa nacida con el impulso creativo de experimentar de forma directa con la tradición del jazz y cruzarla con el funk, ritmos brasileños, cubanos y el flamenco.

Para esta cita, el trombonista contará con la participación especial de la cantante y flautista cubana Amy Gaviria, señalada como una de las voces emergentes más personales del jazz latino contemporáneo.

El concierto se articulará como un diálogo entre el trombón de Guillén y la doble faceta instrumental y vocal de Gaviria, combinando la sonoridad del Caribe con una banda de acompañamiento integrada por piano, teclados, saxos, bajo eléctrico, batería, percusión y voces.

En la segunda mitad de la jornada, el festival dará paso a la actuación de la 'Clarence Bekker Band'. Bekker, intérprete de origen surinamés afincado en el circuito europeo y considerado uno de los vocalistas más representativos del género actual, posee una proyección internacional vinculada también a su participación en el fenómeno global 'Playing For Change', con el que llegó a completar siete giras mundiales.

El conjunto de Bekker, que destaca por su directo dinámico, la fuerza en las secciones rítmicas y los arreglos abiertos a la improvisación, basará su repertorio en San Javier en un recorrido por los grandes himnos históricos del soul y del funk de todos los tiempos.

Para esta interpretación contarán en el escenario con la artista invitada Berget Lewis, cantante de los Países Bajos valorada a nivel europeo por su técnica, registro vocal y su trayectoria de colaboraciones con autores de formato internacional.