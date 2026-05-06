El Festival Murcia Tres Culturas propone 21 conciertos gratuitos para hacer un llamamiento a la convivencia y la paz

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Murcia Tres Culturas se celebrará este año del 9 al 31 de mayo. Plazas, iglesias, espacios patrimoniales y centros culturales acogerán una programación que pone en valor la huella compartida de las culturas cristiana, judía y musulmana en Murcia. Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, han presentado la agenda de actos enmarcados en esta cita que cumple 26 ediciones.

El festival despliega reivindica la identidad histórica de Murcia como territorio de convivencia. Avilés, ha señalado que "precisamente en estos momentos, en los que parece que el mundo está totalmente convulso, envuelto en guerras y radicalismos Murcia vuelve a alzar ese mensaje de convivencia, de paz y de unión, y se sirve de la cultura como ese instrumento útil para poder hacerlo".

TALENTO MURCIANO Y GRUPOS INTERNACIONALES

El pistoletazo de salida será este sábado, 9 de mayo, a las 22.00 horas en la Plaza Cardenal Belluga con Sheherezade (Rimski-Korsakov), interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. El espectáculo, concebido para el festival, une música sinfónica y danza contemporánea en una recreación dramática del universo de 'Shéhérazade', con coreografía de Iván Delgado del Río y la participación de bailarines de primer nivel.

El recorrido continúa el jueves 14 de mayo, a las 20.30 horas, en la Cárcel Vieja, donde Songs of Erosion propone una relectura experimental de las Cantigas de Santa María desde la música contemporánea y la electrónica.

Al día siguiente, 15 de mayo, a las 22.00 horas, en la Plaza de los Apóstoles, Constantinople & Accademia del Piacere presentan De Al-Ándalus a Isfahán, un viaje sonoro entre Oriente y Occidente basado en repertorios de los siglos XV y XVI.

Ese mismo día, a las 20.00 horas en el Museo Molinos del Río, Susana Weich Shahak imparte la conferencia sobre la funcionalidad del repertorio sefardí.

El 16 de mayo concentra varias citas. A las 19.00 horas, en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús, la Capilla y Ministriles de Santa María presentan Fuente de Piedades, homenaje a la Virgen de la Fuensanta; y a las 20.30 horas en Molinos del Río, el Cat Klezmer Trio fusiona tradición klezmer y músicas del mundo.

Ese mismo día, a las 22.00 horas en la Plaza de los Apóstoles, Guerrero & Muerdo proponen un espectáculo de fusión iberoamericana entre flamenco y canción de autor.

El 20 de mayo a las 20.30 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, Cantoría presenta Las hijas de Isabel, un recorrido por repertorio renacentista europeo vinculado a la figura de Isabel la Católica. Al día siguiente, a las 22.00 horas, en la Plaza de los Apóstoles, Carlos Soto presenta Barrio Mudéjar, una propuesta de fusión entre flamenco, músicas mediterráneas y tradición sefardí.

El viernes, 22 de mayo a las 20.30 horas en la Iglesia de El Carmen, Susi Ferfoglia y la Schola Gregoriana de Murcia interpretan la Misa de Pentecostés de Guillaume Gabriel Nivers y, a las 22.00 horas, en la Plaza de los Apóstoles, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra despliega su repertorio de música balcánica contemporánea.

El sábado 23 de mayo concentra tres actividades. A las 19.00 horas en el Palacio Almudí, el Ensamble Ditirambo presenta Recetario Novohispano: el mole; a las 20.30 horas en la Cárcel Vieja, Raúl Márquez Swing Trío rinde homenaje a Stéphane Grappelli; y a las 22.00 horas, Pablo Egea y Raúl Frutos presentan Auroro, una pieza de danza y rito en torno a las campanas de auroros.

El 26 de mayo, a las 20.30 horas, en la Capilla de los Vélez, Eduardo Paniagua dirige Canto visigótico-mozárabe de la antigua liturgia hispana.

El miércoles 27, a las 21.00 horas, en el Patio de Santa Clara la Real, Samira Kadiri & Ensemble Andalusí presentan Cantos sagrados entre Oriente y Occidente. Ya el jueves, 28 de mayo, a las 21.00 horas en el mismo enclave, el Dúo Andalus propone un diálogo musical entre tradiciones andalusíes, sefardíes y de Oriente Medio.

El viernes 29 contará con conciertos a las 20.30 horas en el Patio de Santa Clara la Real, Layâli y Amanés. Viaje al Maqam y, a las 22:00 horas, en la Plaza de los Apóstoles, La Banda Morisca presenta Gitana Mora.

El festival concluye el sábado 30 de mayo con dos actuaciones: a las 20.30 horas en Molinos del Río, Cardamom Trio presenta When the Sun Rises; y a las 22.00 horas en la Plaza Cardenal Belluga, Raimundo Amador ofrece De Pata Negra a Raimundo, con un repaso a toda su trayectoria.

CONFERENCIAS

A su vez, el festival ha programado un ciclo de tres conferencias en torno a las tres civilizaciones, que comenzará el 12 de mayo, a las 17.30 horas en el Museo Molinos del Río, que acoge 'María, Dimus aúrea, fuente de piedades' con el historiador, Ginés Marín; Francisco José Alegría, del Cabildo de la Catedral de Santa María; Diego Sánchez, de la Cátedra Internacional de Estudios Judíos; y Consuelo Prats, de la Cátedra de Musicología.

Además, el 15 de mayo, a las 20.00 horas, también en los Molinos del Río, tendrá lugar 'Funcionalidad del repertorio musical sefardí', a cargo de la etnomusicóloga Susana Weich, y, el 27 de mayo, a las 19.00 horas, la Muralla de calle Sagasta incluye 'Entre versos y vino; secretos de Al-Ándalus', con Pilar Garrido, del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia.

GASTRONOMÍA, EXPOSICIONES Y DIVULGACIÓN

El festival incorpora una programación paralela con actividades gastronómicas, exposiciones y visitas guiadas. Una de ellas es el Showcookings Tres Culturas, en la Escuela de Cocina de Cáritas, a las 19.00 horas, con acceso gratuito mediante reserva donde participarán Estrella Carrillo & Juan Antonio García el 11 de mayo; Julián Hubertus & José Domingo Martínez, el 12 de mayo; Pedro Gallardo & Francisco Javier Baños, el 13 de mayo; y Cayetano Gómez & Maicol Saavedra, el 14 de mayo.

Además, del 14 al 31 de mayo se podrá visitar la exposición 'Tres mujeres, tres culturas' en el Paseo Alfonso X el Sabio, con obras de Pepa González, Teresa Martín y Ana Bernal.

Asimismo, el 28 de mayo, en el Museo de la Ciudad tendrá lugar la II Jornada de Mediadoras y Divulgadoras Culturales Tres Culturas, con mesas redondas, proyecciones y actividades.

PATRIMONIO, RUTAS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

Una de las novedades de esta edición es 'Recorrer la Muralla', que tendrá lugar el 21 y el 30 de mayo, a las 19.00 horas, visitas guiadas con salida desde Parking Glorieta que pasará por el yacimiento de Verónicas, la Ermita del Pilar, la calle Sagasta y la confluencia entre Sagasta y Santa Teresa.

Además, el 15 de mayo se celebrará, de 19.00 a 21.00 horas, se celebrará una lectura de poemas de Ibn Arabí en la Muralla islámica del Parking de Glorieta. Los interesados en participar pueden inscribirse en el correo 'festejosmurcia@ayto-murcia.es' hasta el mismo día del evento a las 14.00 horas.

Por su parte, las Fortalezas del Rey Lobo acogerá actividades entre el 10 y el 24 de mayo. Entre ellas habrá yoga (10 y 24 de mayo, a las 9.30 y las 10.00 horas, respectivamente); jornada de puertas abiertas en el Palacio de Ibn Mardanis, a partir de las 17.00 horas; visita guiada al Palacio de Ibn Mardanis, el 23 de mayo a las 18.00 horas; y la ruta didáctica al atardecer 'La Murcia del Rey Lobo', el 24 de mayo a las 18.00 horas.

"Las Fortalezas del Rey Lobo es uno de los grandes proyectos de recuperación de nuestro patrimonio, que comenzó hace seis años. A esta recuperación se suma la investigación, la restauración y la difusión para dar a conocer a nuestros vecinos y los ciudadanos nuestra historia y todo ese patrimonio que tenemos", ha subrayado Marco Antonio Fernández.

En cuanto al Centro de Visitantes Madina Mursiya, habrá visitas guiadas los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de mayo a las 18:00 horas, de manera gratuita con reserva previa llamando al teléfono 968 221 612.