El Festival Murmullo celebrará su segunda edición del 19 de septiembre al 11 de octubre con más de 20 conciertos

La consejera Carmen Conesa y los alcaldes del Valle de Ricote en la presentación de la segunda edición del Festival Murmullo - CARM

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Murmullo celebrará del 19 de septiembre al 11 de octubre su segunda edición con una programación más amplia dirigida a a convertir el Valle de Ricote en un "gran escenario cultural al aire libre" para consolidar este territorio como destino de turismo slow, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este martes en el Instituto de Turismo los detalles de este certamen, acompañada por los alcaldes de Villanueva del Río Segura, Ojós, Ricote y Ulea.

Conesa ha destacado que Murmullo "es mucho más que un festival, pues se trata de una iniciativa de proyección territorial que invita a descubrir el Valle de Ricote desde la cultura, pero también desde el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza, reforzando un modelo turístico basado en la autenticidad, la sostenibilidad y el disfrute pausado".

La consejera ha indicado que el festival "se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del país tras ser reconocido por el Observatorio de la Cultura como uno de los seis proyectos culturales más destacados de España en 2025, además de como una de las iniciativas más relevantes en el medio rural".

Durante la presentación se ha dado a conocer la nueva imagen del festival, inspirada en una serie de acuarelas originales del artista murciano Antonio Martínez Mengual, realizadas a partir de distintos paisajes y rincones del Valle de Ricote y cedidas expresamente para esta segunda edición.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

La programación musical crece este año hasta superar la veintena de actuaciones, con seis conciertos cada fin de semana repartidos entre los cuatro municipios participantes, y presencia de artistas internacionales.

Villanueva del Río Segura abrirá el festival los días 19 y 20 de septiembre con las actuaciones de Néstor Pardo, Cristina Len, Aixa, Musgö, Sephardica y Jaleos DJ Set, además de la participación de la Hermandad de Auroros de Villanueva del Río Segura.

El relevo lo tomará Ojós, los días 26 y 27 de septiembre, con los conciertos de Hermanos Cubero, Laaza, Albardín y la artista mexicana Fuensanta, primera intérprete internacional que participa en el festival, además de Caamaño & Ameixeiras y Renegadas DJs.

El tercer fin de semana el festival llegará a Ricote (3 y 4 de octubre), con las actuaciones de Fernando Rubio, María de la Flor, Carey, Ana Alcaide, Alexabril y Son Loc DJ.

La programación concluirá en Ulea, los días 10 y 11 de octubre, con los conciertos de Malvariche, Cecilia Lara, ¡Oh Bro!, El Nido, Idoipe y Huff DJ.

PRODUCTORES Y ARTESANOS LOCALES

Como en la edición anterior, cada municipio contará con dos espacios diferenciados: la Zona Km 0, dedicada a productores y artesanos locales, junto al Escenario Citrus, que acogerá los conciertos de mediodía y las sesiones de DJ; y el Escenario Murmullo, ubicado en un enclave natural diferente en cada localidad.

Además, Murmullo incorpora este año un mayor número de actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, con más talleres familiares, rutas guiadas, propuestas de interpretación del patrimonio y experiencias culturales vinculadas a la historia y la identidad de cada municipio.

La oferta gastronómica también crece, con nuevas catas comentadas, mercados de productores, cocina tradicional y cócteles elaborados específicamente para el festival.

A través de la marca 'Origen Murcia', volverán a promocionarse algunos de los principales productos agroalimentarios de la Región, como el arroz de Calasparra, el pimentón de Murcia, los quesos de Murcia, la pera de Jumilla o los vinos de Bullas, Jumilla y Yecla, junto a productores del Valle de Ricote y otros artesanos del territorio.

Otra de las novedades de esta edición será la apertura al público de cuatro nuevos espacios turísticos financiados con fondos Next Generation EU, que acogerán parte de la programación: el Museo Palacete de Doña Isabel Baltasara, en Villanueva del Río Segura; el Centro de Interpretación Al Ricoti, en Ricote; el Centro de Interpretación del Yacimiento Salto de la Novia, en Ulea; y el Ecomuseo del Agua, en Ojós.

El festival reforzará su compromiso con la sostenibilidad con medidas para reducir su impacto ambiental y mantendrá un aforo limitado a 300 personas en los conciertos principales, preservando así un carácter íntimo y respetuoso con el entorno.