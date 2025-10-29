El FICC selecciona una veintena de cortometrajes para su 54 edición

Cartel de la quincuagésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La quincuagésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) ha seleccionado una veintena de cortometrajes entre los más de 700 trabajos para competir en sus dos secciones a concurso, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el certamen ha escogido 12 cortometrajes para la sección oficial de cortos nacionales e internacionales y 8 para 'Murcine', que son los cortometrajes de realizadores de la Región de Murcia. Todos serán proyectados durante la semana del festival, que tendrá lugar del 22 al 29 de noviembre.

Los cortometrajes de la sección oficial competirán por el premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena' al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, y, además, habrá reconocimientos para la Mejor Dirección, Fotografía, Guion e Interpretación. Los galardones se entregarán el 29 de noviembre, durante la gala de clausura del FICC54.

Por otro lado, en la sección 'Murcine', el primer premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena' está dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo, el 'Submarino Peral', lo está con 500 euros.

En ambas secciones, además, se entregará el Premio Plataforma Nuevos Realizadores (PNR) al Mejor Cortometraje Español. Este premio consiste en la inscripción gratuita durante un año como socio de la PNR.

Los cortometrajes seleccionados en la sección oficial son 'Al fresco', de Ignacio Rodó; 'Bourreau des coeurs', de Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe y Camille Duvere; 'De sucre', de Clàudia Cedó; 'Depredador', de Javier Fesser; 'Handyman', de William Findinge; 'Kokuhaku', de Adrià Guxens; 'Les imatges arribaren a temps', de Jaume Carrió; 'Lo sceneggiatore', de Mark Petrasso; 'Piedra, papel o tijera', de Miguel Ángel Olivares; 'Traje y tupper, de José Ocaña; 'Violetas, de Borja Escribano, y 'Wipers', de Amirhossein Keyghobadi.

Y en 'Murcine' figuran 'Donde todos los caminos llevan', de Raquel Abellán; 'El viento que golpea mi ventana', de Emilio Hupe; 'Environmelisma, de Lorenzo Sandoval; 'La otra orilla', de Jerónimo Molero; 'La pura realidad', de Joaquín Gómez; 'Una tarde cualquiera', de Mario G. RiquelmeM; 'Y que no te duela', de Ismael Giménez, y 'Zapatos rotos', de Nuria Cánovas.