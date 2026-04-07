Las Fiestas de Primavera de Murcia refuerzan su oferta infantil con talleres diarios y zonas de juegos

Actividades infantiles durante las Fiestas de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Primavera de Murcia incluyen una programación de actividades infantiles y talleres durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad, con propuestas gratuitas pensadas para los niños de diferentes edades.

Desde el pasado domingo, cuando arrancó la programación, numerosos niños y sus familias han participado en las primeras actividades organizadas por el Ayuntamiento, que continuaron durante la jornada del lunes con una gran acogida en la Glorieta de España.

A partir de este martes, la programación sigue con nuevas propuestas que se desarrollarán hasta el domingo 12 de abril, consolidando una oferta variada que combina ocio, tradición y educación ambiental.

Así, la Glorieta de España se convierte en uno de los principales escenarios, donde los 'Murciinsectos' ofrecen cada día talleres infantiles a las 16.30 horas y espectáculos a las 18.00 horas.

Como excepción, este martes, coincidiendo con el Bando de la Huerta, estas actividades se celebran en horario matinal, a las 12.00 horas, al igual que ocurrirá el próximo sábado con motivo del Entierro de la Sardina.

Además, en este mismo espacio se desarrollan los talleres de 'Primavera en Familia', que comenzaron este lunes, y siguen este miércoles, jueves y viernes.

Estas actividades incluyen manualidades, juegos tradicionales de la Huerta y plantaciones en familia, con el objetivo de fomentar la creatividad y el respeto por el entorno. Se realizan en dos turnos diarios, de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas.

Por su parte, a partir de este miércoles, la Plaza Circular acoge 'El Jardín de Drilo', un espacio con hinchables, talleres y actuaciones musicales dirigidas al público infantil. Las actividades se desarrollarán en horario de mañana y tarde, con pases a las 11.00 y a las 17.00 horas hasta el viernes.

También desde el miércoles y hasta el viernes, la Avenida de la Libertad se suma a la programación con talleres de elaboración de un mural de claveles, cuentacuentos, manualidades y propuestas vinculadas a la gastronomía tradicional huertana. Estas actividades estarán disponibles de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La programación, que permite disfrutar de la tradición y el ocio en el espacio público durante estos días festivos, se puede consultar en la página web 'www.primaveramurcia.es'.

ESCUELA DE PRIMAVERA DE TERRA NATURA

El parque zoológico municipal Terra Natura Murcia ha puesto en marcha una nueva edición de su Escuela de Primavera, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, durante las vacaciones escolares. La propuesta se desarrolla desde el pasado el 30 de marzo hasta este viernes, 10 de abril.

Durante este tiempo, los niños se convierten en 'Guardianes del Planeta 2030' y participan en diferentes misiones y retos vinculados con la biodiversidad y la protección de la naturaleza.

El programa incluye visitas guiadas al zoo, talleres creativos, actividades artísticas inspiradas en los animales y juegos educativos, siempre adaptados a la edad de cada grupo.

Para facilitar la organización de las familias durante el periodo de vacaciones, la Escuela de Primavera ofrece distintas opciones de horario. El servicio despertador comienza a las 7.30 horas, mientras que las actividades principales se desarrollan entre las 9.00 y las 14.00, con posibilidad de recogida ampliada hasta las 15.15 horas.

Las actividades se desarrollan de la mano de un equipo de educadores especializados en educación ambiental.