La secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, durante el mitin ofrecido por Pedro Sánchez en Murcia - ROS CAVAL/EUROPA PRESS

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, ha tomado la palabra este domingo en el mitin que ha ofrecido en Murcia el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acto ha comenzado con un pabellón Príncipe de Asturias repleto con 4.000 personas, según la organización, con la banda murciana Stolen amenizando la espera, desde más de una hora antes del inicio, y cerca de 6.000 personas en el exterior, siguiendo las intervenciones en pantalla gigante.

Figueroa ha subrayado que en las próximas elecciones "se decide entre los que quieren privilegiar a unos pocos y los que subimos el salario mínimo profesional". A continuación, ha guiado un turno de intervenciones de jóvenes de JSE, sobre temas clave como el trabajo, la educación o la vivienda.

En ese turno de intervenciones ha participado el murciano Miguel Ortega, secretario general de las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia (JSRM), que ha remarcado: "nos han hecho creer que tener un salario de 1.500 euros y comprar una casa a 40 años, era ser de clase medio". "Tenemos el poder de poder cambiarlo todo el próximo 29N", ha remarcado.

También ha intervenido la candidata al senado por el PSRM, Irene Jódar, que ha pedido "salir en masa" en las próximas elecciones para revertir la situación que se vive en la Región de Murcia, "que tiene la peor sanidad, la peor educación y los peores servicios sociales", a lo que se ha preguntado, "¿en qué se gasta nuestro dinero el PP?".

Finalmente, ha vaticinado que con "el talento y la fuerza de los jóvenes" el partido va a lograr "ese 75 por ciento de participación", para que Pedro Sánchez cotinúe siendo presidente del Gobierno.