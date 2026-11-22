Imagen De La Bailarina Rosario Suárez 'Charín' - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Pantalla en danza' de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, acoge este martes el estreno en España de 'La reina del jueves', documental de 2016 dirigido por el cineasta Orlando Rojas que recupera la trayectoria artística y personal de la bailarina cubana Rosario Suárez 'Charín'.

La obra, premiada en el Festival Internacional de Cine de Miami, será proyectada a las 19.00 horas, y contará con la asistencia de la protagonista, Rosario Suárez, quien será presentada por la cineasta y directora Arantxa Aguirre y mantendrá un diálogo con el público que asista.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "una de las características del cine es convivir y reflejar otras formas artísticas. Así lo entendemos desde la Filmoteca regional y contamos con ciclos como este, en el que se une el lenguaje coreográfico con el cinematográfico y que en algunas sesiones cuenta con las figuras que protagonizan las proyecciones, como es el caso de Rosario Suárez y el documental 'La reina del jueves'".

Rosario Suárez 'Charín' fue primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba durante más de dos décadas y alcanzó reconocimiento internacional por su virtuosismo y personalidad interpretativa.

Ganadora de la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Ballet de Varna (Bulgaria) en 1970, actuó en escenarios de más de 50 países. Su historia, sin embargo, estuvo marcada también por las tensiones con la dirección de Alicia Alonso, su salida de Cuba y el desafío de reconstruir su carrera artística en el exilio.

El título del documental hace referencia al sobrenombre con el que se conocía a la bailarina: 'la reina de los jueves'. Pese a su talento y reconocimiento, durante años sus actuaciones quedaban relegadas principalmente a las funciones de los jueves del Ballet Nacional de Cuba. A partir de esta circunstancia, Orlando Rojas construye un retrato que trasciende la biografía de una artista para explorar las relaciones entre creación, poder, identidad y libertad.

Rojas, nacido en La Habana en 1951, es uno de los cineastas vinculados a la historia del cine cubano, con títulos como 'Una novia para David' (1985), 'Papeles secundarios' (1989) o 'Las noches de Constantinopla' (2001), que contó con la interpretación de Paco Rabal y Liberto Rabal.

En 'La reina del jueves', galardonado en el Festival Internacional de Cine de Miami de 2016, ofrece una mirada personal a la vida de Rosario Suárez, una trayectoria artística atravesada por la historia y las circunstancias políticas de Cuba.

Cabe recordar que 'Pantalla en danza' es un ciclo de la Filmoteca regional, comisariado por Vicenta Hellín, que explora la relación entre el cine y la danza a través de películas, documentales y grabaciones de recitales. De esta forma, acerca al público el arte coreográfico, esencialmente efímero, y permite descubrir, desde diferentes perspectivas, a los artistas, compañías y lenguajes que han contribuido a construir su historia.