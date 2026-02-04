Filmoteca regional acogerá más de una veintena de sesiones de 'Sombra-XV Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia

Presentación del festival 'Sombra' - COMUNIDAD

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, acogerá más de una veintena de sesiones del 'Sombra-XV Festival de Cine Europeo de Murcia', que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo y que contará con un cartel de 18 películas y 20 cortometrajes.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, presentó, junto al concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, y el director de Sombra, Javier García Caballero, esta nueva edición, destacando que "la Filmoteca regional vuelve a ser, una edición más, epicentro del festival, con una importante actividad y más de una veintena de sesiones. De hecho, acogeremos alguna premiere, lo cual es todo un lujo y muestra la pujanza de 'Sombra'".

Las proyecciones del festival en la Filmoteca regional comenzarán con el homenaje a Eduardo Noriega, premio 'Serial Killer' de Sombra, y la celebración del trigésimo aniversario de 'Tesis', la ópera prima de Alejandro Amenábar. La cita con Noriega será en la sesión inaugural del viernes 27 de febrero, a las 21.30 horas.

Al día siguiente, a las 11.00 y 13.00 horas, se realizarán las proyecciones de los cortos de la sección oficial de 'Sombra'. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se podrá ver 'Heidi, el rescate del lince', de Toby Schwarz y Aizea Roca Berridi, dentro de la sección 'Media Window'; a las 19.00 horas, la premiere nacional de 'El último vikingo', de Anders Thomas Jensen; y a las 21.30 horas, el clásico 'El planeta de los simios', de Franklin J. Schaffner.

Ya el domingo, y fuera de competición, a las 17.00 horas será el turno del reestreno de 'Redux, redux', de Kevin McManus y Matthew McManus. También fuera de competición se proyectará, a las 19.15 horas, 'Good Boy', de Ben Leonberg.

La siguiente semana, el lunes 2 de marzo, a las 20.00 horas, tendrá lugar 'Murcia Fantástica. Cortometrajes Sección Oficial a Concurso', con presentación de distintos autores. El martes habrá dos sesiones: la recuperación del clásico 'Dollman', de Albert Pyun, por su 35 aniversario, a las 18.00 horas; y, a las 20.00 horas, el preestreno de 'Maleficio, la regla de Osha', de Ángel Gonzálvez, dentro de la sección oficial.

También dos sesiones tendrán lugar en la Filmoteca regional el miércoles: a las 18.00 horas, la retrospectiva de 'Labyrinth', de Jim Henson; y, a las 20.00 horas, fuera de competición, 'La leyenda de Ochi', de Isaiah Saxon.

Ya el jueves se incrementa la actividad: a las 18.00 horas, 'Mother's Baby', de Johanna Moder, en la sección oficial; a las 20.00 horas, también en sección oficial, 'Gaua', de Paul Urkijo, con el propio director presentando la película; y, a las 21.00 horas y fuera de competición, 'Blackcelona', de Diego López-Fernández.

La actividad en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' concluirá el viernes 6 de marzo. A las 12.00 horas tendrá lugar el encuentro de los fans con Caroline Munro, cantante, modelo, actriz, chica Bond, mito del fantástico y premio 'Sombra Leyenda'.

Ya por la tarde, a las 17.15 horas, se proyectará dentro de la sección oficial, 'The Ice Tower', de Lucile Hadzihalilovic; a las 19.00 horas, 'Viaje fantástico de Simbad', de Gordon Hessler, en homenaje a Caroline Munro; y a las 21.30 horas, la última proyección de la sección oficial, protagonizada por 'Luger', de Bruno Martín, presentada por el propio director y el actor Mario Mayo.