La Filmoteca regional celebra este viernes su tradicional maratón de Halloween con cuatro películas

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) celebra este viernes su tradicional 'Maratón de Halloween' con la proyección de cuatro largometrajes que van de clásicos de los años 70, dos películas ochenteras y una producción europea estrenada el año pasado.

El director del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "acciones como el 'Maratón de Halloween' contribuyen a acercar la Filmoteca regional a otros públicos con una cuidada selección películas del terror. Se trata de largometrajes que son un referente en el género y que han dado que hablar en círculos diferentes al del cine fantástico".

El maratón comenzará este viernes, a las 17.45 horas, con la proyección del clásico 'La noche de Halloween' de John Carpenter. El largometraje, de 1978, es el que inició la saga 'Halloween' protagonizada por el asesino psicópata Michael Myers. A las 19.30 horas será el turno de 'MadS' de David Moreau, una película francesa estrenada el año pasado y que narra una noche de pesadilla en un plano secuencia de 95 minutos.

Ya entrada la noche, será el momento de la reinterpretación en clave ochentera de las películas de vampiros y de zombis. A las 21.15 horas se proyecta 'Noche de miedo' de Tom Holland, en este caso terror ochentero adolescente con un vampiro.

La película de Holland fue estrenada en 1985, año del que también es 'El regreso de los muertos vivientes', el debut de Dan O'bannon, conocido por ser guionista de la serie de 'Alien', 'Desafío total' y 'Lifeforce'. Está largometraje cierra el especial Halloween y se proyecta a las 23.30 horas.

Las entradas para el 'Maratón de Halloween' de la Filmoteca regional ya están a la venta al precio de 2,5 euros por película. Para más información se puede consultar la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.