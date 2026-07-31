Finalizan los actos de adjudicación de maestros en la Región de Murcia con todas las plazas asignadas

UNIVERSIDAD DE MURCIA

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha finalizado los actos de adjudicación de funcionarios en prácticas, maestros que aprobaron la oposición celebrada el pasado mes, con todas las plazas adjudicadas.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha destacado que "la oferta de empleo docente, con 1.607 plazas convocadas para maestros, ha permitido reducir la tasa de interinidad al 6,4 por ciento en este colectivo, casi dos puntos por debajo del 8 por ciento que marca la Unión Europea". Tras la celebración del proceso selectivo se han adjudicado 1.496 plazas, el 93 por ciento de las plazas convocadas.

Además, el consejero ha indicado que "por primera vez en años personal funcionario en prácticas ha ocupado puestos que venían desempeñando interinos como los de docente en los Centros de Atención Educativa Preferente".

Los siguientes actos de adjudicación se celebrarán para maestros durante la última semana de agosto y la primera de septiembre, y para Secundaria, FP y otros cuerpos, a partir de la primera semana de septiembre.