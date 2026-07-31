Finalizan las obras de mejora paisajística en la Puerta de Santa Ana de Caravaca

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha culminado la mejora paisajística del entorno de la Puerta de Santa Ana y el Museo Arqueológico de la Soledad de Caravaca de la Cruz, una actuación ejecutada por el Ayuntamiento con una subvención autonómica de cerca de 45.000 euros.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha supervisado este viernes el final de las obras junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y ha destacado que la actuación "contribuye a preservar el patrimonio histórico del municipio y a crear espacios urbanos de mayor calidad, más accesibles y agradables para vecinos y visitantes".

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico mantiene "una apuesta decidida por la conservación y revitalización de los cascos históricos", colaborando con los ayuntamientos para recuperar entornos patrimoniales e impulsar también la actividad turística y económica.

Las obras, financiadas en el marco de la estrategia regional de protección, gestión y ordenación del paisaje urbano, han permitido incorporar zonas de sombra y descanso, renovar el mobiliario urbano y eliminar elementos disonantes.

El consejero ha recordado que esta actuación se enmarca en la Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia, que desarrolla el compromiso del Gobierno regional con el Convenio Europeo del Paisaje y promueve la protección y puesta en valor de los paisajes urbanos y culturales.

En este ámbito, la Comunidad ha elaborado el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia, distintos estudios comarcales y los estudios de paisaje histórico de Cartagena, Lorca, Murcia y la comarca del Noroeste.

Durante la visita, García Montoro también ha destacado que el Gobierno regional impulsa inversiones por valor de 1,5 millones de euros en Caravaca de la Cruz para mejorar la seguridad vial, la conservación y la funcionalidad de la red autonómica de carreteras.

Entre estas actuaciones figuran las obras de la glorieta de Archivel, con una inversión de 350.000 euros; la futura glorieta en el acceso este al municipio, en la carretera hacia Cehegín, dotada con 545.000 euros y actualmente en fase de expropiación de terrenos, además de las actuaciones ejecutadas en la RM-730 y otros trabajos de conservación y mantenimiento en la red viaria autonómica.