La firma de hipotecas en la Región de Murcia baja un 0,6% tras empeorar su evolución interanual en octubre

MURCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en la Región de Murcia ha descendido un 0,6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 0,58% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.587 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 5,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la Región se prestaron 175,7 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 10,19% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 8,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron 2.075 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 224,51 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 2.031 sobre urbanas.

De las 2.031 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en la comunidad autónoma, 1.587 fueron sobre viviendas; siete en solares y 437 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 17 y en 378 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 713 hipotecas con cambios en sus condiciones, 318 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.151 préstamos sobre fincas en la Región de Murcia. De ellas 1.491 correspondieron a viviendas, 92 a fincas rústicas, 529 a urbanas y 39 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, el mercado de las hipotecas tuvo un mejor comportamiento en comparación con el año anterior en Extremadura (+16,08%), Castilla-La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón, Castilla y León y Galicia, con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

El importe prestado aumentó en todas las comunidades, con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla- a Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, frente a Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%), en el lado contrario.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...