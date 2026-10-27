La flor natural mantiene su hegemonía en Todos los Santos con un aumento del cultivo local de clavel, dalia y eucalipto

Flores en una lápida del cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La flor natural mantiene el liderazgo frente a opciones sintéticas o preservadas para la festividad de Todos los Santos en la Región de Murcia, en un contexto marcado por la notable calidad y aportación de la producción regional en variedades como el clavel, la dalia o el eucalipto.

Así lo ha destacado el presidente de la Asociación Española de Floristas (AEFI), el murciano Fernando Ríos, quien ha señalado que la incidencia económica de esta cita oscila entre el 5% y el 10% de la facturación anual en los comercios de las grandes ciudades, mientras que en los entornos rurales con mayor arraigo tradicional aporta entre el 20% y el 25% del volumen de ventas de todo el ejercicio.

En declaraciones a Europa Press, Ríos ha indicado que el encarecimiento generalizado de los costes de producción y el impacto de las altas temperaturas estivales han elevado los precios del género, hasta incluso igualar o superar la margarita el coste de la rosa, por ejemplo, en algunas ocasiones.

A esto se suma el incremento de insumos agrícolas y los gastos de transporte desde mercados de importación como Holanda o Sudamérica, que también han contribuido a condicionar las tarifas finales en algunas flores.

Ríos ha explicado que los compradores murcianos muestran una conducta más previsora con el adelanto de los encargos a mediados de octubre, algo novedoso desde la pandemia del coronavirus, ya que antes las compras solían dejarse para las semanas más próximas a Todos los Santos.

Las áreas de cultivo de la Región de Murcia en comarcas como Canara, en Cehegín; Puerto Lumbreras o la huerta abastecen una parte representativa de los suministros de clavel, gladiolos y eucaliptos requeridos por las tiendas.

La venta de flores para la festividad de Todos los Santos mantiene su gestión de forma presencial en las tiendas porque requiere la adaptación directa de los arreglos sobre las bases y jarrones de los clientes, un hábito que contrasta con fechas como San Valentín o el Día de la Madre, donde predomina el uso de plataformas digitales de envío a domicilio.

En este contexto, entre el 80% y el 90% de los compradores encarga la confección del centro floral directamente al profesional, mientras que el 10% restante prefiere adquirir las variedades sueltas para realizar la composición de manera personal.