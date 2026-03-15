Flores (PSRM): "El PP está desesperado e intenta alarmar a la ciudadanía con mentiras sobre infraestructuras hídricas"

Archivo - Flores (PSOE): "Es absolutamente falso que la actuación prevista en la rambla de El Albujón se haya paralizado" - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Mariló Flores, ha asegurado que el Partido Popular "está desesperado y está intentando alarmar a la ciudadanía con mentiras sobre infraestructuras hídricas para tapar la situación de los parques de bomberos de la Región de Murcia".

"La situación de los parques de bomberos de la Región de Murcia es crítica. Los propios bomberos ya han advertido de que no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía. El PP debería exigirle a López Miras que dote de los medios materiales y humanos que necesitan los parques de bomberos. La mayoría no tienen vehículos para rescates en altura, tampoco vehículos especializados en inundaciones. Y los vehículos que tienen están obsoletos. Por no hablar de que la mayor parte de los parques solo tienen tres bomberos por turno", ha denunciado Flores.

"Sin embargo, el PP en lugar de exigirle a López Miras que cubra estas necesidades y atienda las demandas de los bomberos, se dedica a intentar alarmar a la ciudadanía con mentiras, ahora sobre infraestructuras hídricas", ha aseverado la senadora del PSOE en respuesta al senador del PP José Ramón Díez de Revenga.

En este sentido, la senadora socialista ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Segura mantiene una supervisión constante de las presas e infraestructuras hidráulicas de la Cuenca del Segura y que cada presa tiene un ingeniero asignado, que hace un seguimiento permanente de su estado y seguridad.

"Desde el año 2018, el Gobierno de España ha invertido cerca de 87 millones de euros en las presas de la Cuenca del Segura. Una vez más, el Partido Popular miente", ha resaltado.

Además, ha recordado que el Partido Socialista tiene una hoja de ruta clara y que ya está poniendo en marcha para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia. "Hablamos de complementar el trasvase con la desalación, la modernización de regadíos, la depuración de agua y los recursos propios de la Cuenca del Segura".

"Para ello, el Gobierno de España está haciendo una importante inversión en infraestructuras hídricas. Esto está permitiendo ampliar las desaladoras de Águilas y Torrevieja, cuyas obras ya están en marcha. Además, se ha iniciado el proceso para construir dos nuevas desaladoras, también en Águilas y Torrevieja. Dos nuevas instalaciones que se suman a las obras ya puestas en marcha", ha explicado.

Finalmente, ha remarcado que, frente a esto, "el PP no tiene ninguna alternativa para garantizar agua en la Región de Murcia. Lo único que ha hecho durante 30 años es utilizarla para confrontar y para sacar rédito partidista, pero nunca ha ofrecido ninguna solución".

"Por tanto, le pedimos al PP que deje de mentir y alarmar a la ciudadanía y que exija al Gobierno de López Miras que se ponga a trabajar y a cumplir con sus responsabilidades", ha concluido.