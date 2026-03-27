La FMY presenta a los agentes comerciales de Murcia y Alicante las novedades de la 64 edición del certamen

La Feria del Mueble Yecla (FMY) ha mantenido una reunión estratégica con los agentes comerciales del mueble de la zona Murcia (COAC Murcia) y Alicante (COACA) - FMY

Además de novedades estratégicas, como showrooms, tendencias y networking, se ha anunciado el lanzamiento de la nueva app de la feria MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Mueble Yecla (FMY) ha mantenido una reunión estratégica con los agentes comerciales del mueble de la zona Murcia (COAC Murcia) y Alicante (COACA) para presentarles las novedades de su 64 edición, que este año lleva por lema 'Encaja contigo'. En este encuentro, que ha tenido lugar en la Sala de Conferencias de la FMY, ha participado el director del certamen, Juan Miguel Zornoza, y el CEO de la Agencia 2VM, José Hernández.

No es casualidad que los agentes comerciales sean los primeros en recibir, de la propia feria, las novedades de cada edición, porque se trata de "un colectivo clave en la puesta en valor, el fomento de la participación y, en resumen, el éxito del certamen", y que supone una de las primeras acciones de promoción.

De hecho, en los próximos días, las inscripciones para participar en la 64 edición ya estarán disponibles. El director del certamen, Juan Miguel Zornoza, ha sido el encargado de presentarles las novedades y los objetivos de promoción que se marcan para este año.

Y es que, al ser el puente entre lo que necesita el mercado y lo que ofrecen los fabricantes y vendedores, el agente comercial se convierte en la figura clave para generar relaciones de valor entre profesionales, para construir y mantener una red de contactos estratégica y, en resumen, para fomentar las oportunidades de negocio para el sector y la propia feria.

Las tendencias estarán muy presentes en la agenda durante los cuatro días de certamen, con mesas redondas, ponencias y jornadas que enriquecerán el 'showroom' yeclano. Otra de las apuestas estratégicas de esta edición será el networking, que la FMY potenciará a través del encuentro y la interacción entre los ponentes, empresas y profesionales tras cada una de las actividades programadas.

Por último, en esa búsqueda constante que tiene la FMY de seguir innovando, el director del certamen les ha adelantado a los agentes comerciales de COAC Murcia y el COACA el lanzamiento de la nueva app oficial de la feria, que permitirá a expositores y visitantes acceder a la agenda, el mapa del recinto, contactos profesionales y novedades en tiempo real.