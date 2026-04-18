La formación del Festival Estrenarte se inicia con la presencia de Nacho Guerreros en el Centro Párraga

El Festival Estrenarte 2026 arrancó hoy, en el ámbito de la programación de formaciones, con la celebración de una masterclass de cine impartida por Nacho Guerreros - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) - El Festival Estrenarte 2026 arrancó hoy, en el ámbito de la programación de formaciones, con la celebración de una masterclass de cine impartida por Nacho Guerreros, una de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual nacional.

La actividad, que contó con la presencia de la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz, tuvo lugar en el Centro Párraga, consolidado como uno de los principales espacios de creación contemporánea en la Región de Murcia.

La formación, de entrada libre y gratuita y dirigida a jóvenes creadores y público interesado, abordó cuestiones vinculadas al trabajo interpretativo, los procesos de construcción de personajes y las dinámicas profesionales del sector audiovisual.

A lo largo del encuentro, Guerreros compartió su experiencia en cine, televisión y teatro, y ofreció una aproximación directa a los retos y condiciones reales de la práctica actoral. Carmen María Muñoz recordó que los encuentros con expertos en el marco de Estrenarte "están orientados a generar espacios de aprendizaje en contacto con profesionales en activo, lo que favorece el intercambio de conocimientos y la reflexión crítica en torno a las prácticas culturales contemporáneas".

La actividad, con una notable asistencia, evidenció el interés por este tipo de propuestas formativas dentro del contexto regional y reafirma el papel del Festival Estrenarte como plataforma de impulso al talento joven.