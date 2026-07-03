Francisco Lucas formaliza su candidatura para liderar la lista del PSRM-PSOE en las elecciones autonómicas de 2027

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas
El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 3 julio 2026 10:42
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MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha presentado su candidatura para concurrir a las primarias en las que se elegirá al próximo candidato o candidata a la Presidencia de la Región por el Partido Socialista en las elecciones autonómicas de 2027, según ha informado él mismo a través de la red social 'X'.

"Hoy tomo una de las decisiones más importantes de mi vida. Lo hago por mi tierra. Por la Región de Murcia. Porque merece mucho más. Por todo lo que somos y por todo lo que podemos llegar a ser. Ha llegado el momento de recuperar #LaIlusiónDeUnaRegión", ha indicado en su mensaje.

El líder de los socialistas murcianos ha hecho pública su decisión este viernes por la mañana, día en el que acaba la plazo de presentación de precandidaturas, a las 12.00 horas.

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