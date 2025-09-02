Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Archivo - El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSRM - Archivo

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como delegado del Gobierno en la comunidad.

"Es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra región", ha escrito Lucas en su perfil de la red social 'X'.

Ha aprovechado su mensaje para dar las gracias al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "por la confianza", y a la hasta ahora delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, por su "gran trabajo".