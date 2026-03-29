Francisco Lucas pide a López Miras que convoque "de inmediato" el Centro de Coordinación

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al presidente regional, Fernando López Miras, que convoque "de inmediato" el Centro de Coordinación, porque "estamos ante una situación de emergencia, una situación grave".

Por eso, afirma, "hemos pedido en varias ocasiones al presidente López Mirás que convoque de inmediato el Centro de Coordinación. No se entiende que ante una situación de gravedad, ante una situación de emergencia, no exista coordinación entre las diferentes administraciones". "En una emergencia la coordinación entre administraciones es esencial", ha insistido.

Y es que, desde que se declaró el incendio en Sierra Espuña, explica el delegado del Gobierno, "estamos siguiendo con atención su evolución y estamos en contacto permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta tarde hemos autorizado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio y los medios se encuentran en camino".

Por último, ha dado las gracias a los bomberos del CEIS, a los bomberos forestales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, a Protección Civil y al resto de equipos que están participando en el amplio dispositivo.