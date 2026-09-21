Francisco Lucas (PSRM) anuncia para octubre un ciclo de diálogos con la sociedad sobre vivienda y convivencia

Archivo - El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha anunciado el inicio de un ciclo de diálogos con la sociedad para abordar los principales retos de la Región de Murcia y recoger propuestas de agentes sociales, organizaciones y colectivos de distintos ámbitos, según ha informado la formación política.

Lucas ha realizado este anuncio tras mantener una reunión con los representantes del PSRM en las diferentes cámaras legislativas para abordar los objetivos del partido de cara al nuevo curso político. Los primeros encuentros se celebrarán en octubre y estarán centrados en vivienda y convivencia.

El dirigente socialista ha explicado que el proceso pretende incorporar las aportaciones de distintos sectores de la sociedad. "Nadie sabe mejor que un joven las dificultades que tiene para acceder a una vivienda; nadie sabe mejor que un docente cómo están nuestras aulas; nadie sabe mejor que un bombero qué medios necesita para garantizar la seguridad de todos, y nadie sabe mejor que un sanitario qué está fallando en nuestra sanidad pública", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que durante los próximos meses abordarán también cuestiones relacionadas con la sanidad, la educación y las necesidades de la Región, con el objetivo, según ha señalado, de incorporar las propuestas de los colectivos a la acción política del PSRM.

Lucas ha asegurado que el PSOE afronta el nuevo curso político con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas y ha cuestionado la gestión del Gobierno regional de Fernando López Miras.

Así, ha criticado que, según su valoración, persistan problemas relacionados con el acceso a la vivienda, la climatización de centros educativos, los medios para los servicios de emergencia, las listas de espera sanitarias y la pobreza infantil.

El secretario general del PSRM ha defendido que su formación representa "la alternativa" al Ejecutivo autonómico y ha reivindicado la necesidad de abordar los problemas de la Región. "Hemos comenzado un nuevo curso político, pero no un curso cualquiera. Hemos comenzado el curso del cambio y lo afrontamos con ilusión, determinación, y la convicción de que otra Región es posible", ha concluido.