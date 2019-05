Franco (Cs): "Me cuesta imaginar un Gobierno de coalición con el PSOE de Sánchez pero tampoco con un PP anquilosado"

Actualizado 22/05/2019 10:51:40 CET

La candidata de Cs a la Presidencia afirma que aún no han barajado posibilidades, "todas las opciones están abiertas"

MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Isabel Franco, insiste en que salen a ganar y que las cifras se verán superadas, destacando que son el partido político que más crece "con diferencia" de los representados en la Asamblea Regional y que "seremos los que decidamos quién gobierna en la Región", si se cumplen las encuestas.

Asimismo, asegura que "le cuesta imaginar" un Gobierno de coalición en la Región con el PSOE de Pedro Sánchez, pero tampoco con el PP de Fernando López Miras, "un partido anquilosado", y enfatiza que tampoco con VOX y Podemos. "No vamos a pactar con ningún partido extremista en ningún sitio".

En una entrevista a la agencia Europa Press, Isabel Franco defiende que Ciudadanos se crece en las encuestas, que son orientativas, "pero lo cierto es que los datos la refrendan y las superan", entendiendo que lo publicado hasta ahora es bueno "pero lo que debe ocurrir va a ser mejor todavía" por eso "seguimos insistiendo en que salimos a ganar, porque estamos convencidos de hacerlo".

A pesar de ello, aclara, "entendemos que hasta el 26 de mayo debemos esperar que sean los ciudadanos de la Región los que decidan en qué medida esa aritmética se inclina en uno u otro sentido y tenerlo en cuenta para tomar cualquier decisión". "Preferimos que se produzcan los resultados electorales y ver lo que está ocurriendo" antes de pensar en pactos, así, ha afirmado a Europa Press, "no hemos barajado ninguna posibilidad en serio todavía".

Aunque, sobre un hipotético gobierno entre Ciudadanos en PSOE en la Región de Murcia, Isabel Franco afirma que le cuesta trabajo imaginarlo, "porque resulta muy difícil plantear un pacto con un partido que apoya por completo las gestiones de Pedro Sánchez en Madrid y que choca en demasiadas ocasiones con los planteamientos de Ciudadanos".

NIEGA QUE EXISTA UN PACTO CON PSOE EN LA REGIÓN

"El país no se puede poner en manos de los independentistas" por lo que "para poder pactar con nosotros, deberán posicionarse en contra de esas actitudes y preferencias por parte de Pedro Sánchez". Por lo que niega el pacto que se rumorea que existe ya entre Ciudadanos y PSOE en la Región de Murcia, y que tanto ha citado el PP, "lo negaremos siempre, ni siquiera se ha producido ningún tipo de acercamiento".

"Nuestro planteamiento es siempre el mismo, salimos a ganar y si no ganamos, serán los resultados electorales los que determinen qué tipo de combinaciones se pueden realizar a partir del día 26" de mayo. Por lo que tampoco ve como opción un pacto de gobierno con el PP de Fernando López Miras.

"No veo posible ninguna opción porque el PP es un partido agotado, que lleva 24 años anquilosado que está perjudicando a la Región con su falta de iniciativa, fruto del agotamiento" y el Partido Socialista de la Región de Murcia "muestra muy poca intención de posicionarse frente a un PSOE liderado por Pedro Sánchez donde lo primera que hace el 29 de abril, tras las elecciones generales, es subirle los impuestos a todos los españoles", demostrando así que "engañó a quienes le votaron por miedo a los resultados".

Sobre el recurso utilizado por el candidato del PP en uno de los debates electorales, mostrándole una propuesta de pacto en la mano derecha y un bolígrafo en la izquierda, Isabel Franco opina que López Miras puede utilizar cualquier recurso que considere "para intentar asegurarse los votos; son estrategias", para enfatizar que "en ese momento, le dijimos que íbamos a ganar y le preguntamos luego si nos apoyaría, dijo que no" por lo que "tomamos nota de ello".

GOBIERNO RENOVADO Y RESPONSABLE

Así, avanza que el Gobierno regional con Isabel Franco sería "un gobierno renovado, con una configuración de profesionales motivados y dispuestos para darlo todo por los ciudadanos de la Región, con formación y experiencia suficiente y de la misma manera que hemos realizado una oposición responsable, sería un gobierno responsable".

Sus primeras dos medidas de alcanzar la Presidencia de la Comunidad Autónoma, "primordiales", serán encargar una auditoría independiente "para conocer realmente la gestión del PP estos 24 años en cada una de las consejerías de la Comunidad" y en segundo lugar, "trabajar, codo con codo, con los diputados nacionales para blindar el trasvase Tajo-Segura".

La formación optará a las alcaldías de 39 municipios, siete más que en 2015, cuando consiguió gobernar en 15 municipios a través de pactos, y se marca ser primera o segunda fuerza política más votada en muchos ayuntamientos como Molina de Segura o Cartagena, así como representación en cada uno de los 45 municipios de la Región de Murcia, con el deseo de "ganar" en todos.

Pero mientras en las elecciones municipales de 2015 respetaban la fuerza más votada, apoyando desde la oposición la fuerza mayoritaria, "pero ahora tenemos experiencia y hemos decidido que vamos a gobernar en todos sitios".

Aunque, insiste en la entrevista a Europa Press, no pueden descartar nada, a nivel autonómico, señala, "no sabemos cuáles serán los resultados", salimos a ganar y llegar al gobierno "pero desconocemos si lo haremos solos, con el PSOE o si al final será decidir mantenernos en la oposición como a nivel nacional" para eso hacen falta los resultados electorales, "todas las opciones están abiertas".

Al respecto, Isabel Franco asegura que el peor resultado que baraja la formación naranja es el de las encuestas, que le da ocho diputados, "aunque en realidad no esperamos nada, no nos hemos sentado a hacer cuentas", habrá que hacerlas después del 26, "no vamos a dejar pasar mucho tiempo. Si los resultados se conocen a la 1 de la madrugada del día 27, empezaremos a trabajar el mismo día 27".

Finalmente, sobre la campaña electoral, Franco ha explicado que la experiencia, totalmente nueva para ella, "es casi una aventura, nunca había visto la política desde este punto de vista, y me encanta", porque ve mucha gente que está cuatro años trabajando en este partido "apostando por sacar adelante las ideas y propuestas que caracterizan a Cs, alimentándome de muy buenas intenciones y una energía muy positiva".

Ha destacado además la buena colaboración entre todos los partidos políticos, que han tomando la costumbre de ponerse de acuerdo, de tratar de coordinarse "y de que el juego sea limpio durante la campaña", y es que, ha enfatizado, "se pueden confrontar ideas, reprochar cuestiones pero, en general, en la ejecución de actos, el juego está siendo limpio", lo que, a su juicio, "dice bastante y bien de la política regional".

Tras lo que ha hecho hincapié en que votar a Ciudadanos "es el voto verdaderamente útil, el partido que ha demostrado en estos cuatro años pasados que incluso desde la oposición se puede gestionar de manera responsable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta Región", enfatizando que son 537 millones de euros negociados con el PP en las partidas presupuestarias de tres ejercicios concretos para introducir medidas que venían recogidas en el programa de Ciudadanos, algo que no puede decir ningún partido de la oposición".

Una manera nueva de hacer política, ha concluido, "ahora nos disponemos a ganar, a protagonizar el cambio en la Región de Murcia, desde el punto de partida de que esta Región merece mucho más de lo que tiene y para romper con el bipartidismo porque entendemos que podemos influir positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos de la Región".