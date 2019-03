Fuentes (PP): "La agenda política de Diego Conesa ha estado marcada al dictado del fracasado Pedro Sánchez"

Publicado 29/03/2019 13:11:24 CET

Advierte que Pedro Sánchez no se "atrevió" a decir la palabra trasvase en la Región "porque no quiere su continuidad"

MURCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP regional, Nuria Fuentes, ha celebrado la marcha del delegado del Gobierno, Diego Conesa, cuya agenda política "ha estado marcada al dictado del fracasado Pedro Sánchez, un político sin proyecto movido por su ambición personal que ha puesto en jaque a nuestro país y al propio PSOE".

"Se marcha el delegado del Gobierno más sumiso que ha pasado por la Región de Murcia", según Fuentes, quien ha advertido que Diego Conesa "ha dejado claro que el agua y el trasvase Tajo-Segura no están dentro de su proyecto ni de sus prioridades".

En una rueda de prensa, Fuentes ha considerado que Conesa "ha unido su futuro político al de su amigo Pedro Sánchez, tapándole las vergüenzas en la Región, anteponiendo los intereses del PSOE, llegando a apoyar desde Murcia su deriva con el independentismo, la figura del relator y despreciando el sentir de todos los murcianos".

Según ha confirmado Fuentes, "Pedro Sánchez es un enemigo para España y para la Región de Murcia y Diego Conesa, su relator, también", porque "ambos saben que solo lograrán gobierno en España de manos de los separatistas y si no se echan en sus brazos saben que no ganarán las elecciones el 28".

"Ambos dirigentes socialistas han dado un salto al vacío en su afán de apoyar al independentismo que no solo condena a su partido sino a España y a nuestra democracia", ha dicho Fuentes, quien ha criticado la "ambición socialista de poder aunque sea tirando al cubo de la basura el esfuerzo y el trabajo de años para alcanzar acuerdos en materia de agua, financiación o infraestructuras".

Ha criticado que el "tándem Sánchez-Conesa" en la Región "solo ha dejado el vacío, la nada, y ha dejado durmiendo temas de tanta importancia para la Región como es una financiación autonómica justa y unas infraestructuras del siglo XXI".

De la misma forma, ha recordado que el presidente del Gobierno de España, durante su visita este jueves a la Región, "no se atrevió a decir en voz alta y clara la palabra trasvase, porque los socialistas Sánchez y Conesa no quieren la continuidad del Tajo-Segura".

Al ser preguntada por el sucesor de Conesa, Fuentes ha esperado que "no agache la cabeza y no sea sumiso cuando viene su jefe de filas, el presidente del Gobierno, y se le pregunta delante de todos los murcianos qué va a hacer con el Tajo-Segura y no nos dice nada". Asimismo, ha pedido al nuevo delegado que no "claudique" desde el primer momento y que "piense que está puesto a dedo por Pedro Sánchez, pero antes de todo tiene que ser el delegado de la Región de Murcia para España, y no el delegado de los socialistas".

"El que se va ha sido más socialista que murciano; esperemos que el que venga sea más murciano que socialista", ha aseverado Fuentes, quien ha criticado que la visita de Sánchez a la Región fue "en blanco y vacía" porque "vino una vez más a pasarse a la Región, a reírse de todos los murcianos, porque no se comprometió en nada con la Región".

En su opinión, Sánchez tiene "clara" su ruta, porque "quiere acabar con el trasvase" Tajo-Segura. "Lo dijo en Albacete y en la Región de Murcia ha sido tibio, mientras los socialistas murcianos aplauden que haya dado la espalda a la Región", ha aseverado.

"ES CONESA EL QUE DEBE PEDIR DISCULPAS"

Preguntada por las disculpas que Conesa ha trasladado al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en referencia a la intervención del presidente López Miras en la Gala del 40 aniversario del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), la portavoz regional del PP ha afirmado que "el que tiene que pedir disculpas es precisamente Diego Conesa por agachar la cabeza cuando el presidente de España, Pedro Sánchez, viene a la Región como hizo ayer por la mañana y no hizo mención al trasvase Tajo Segura".

La postura contraria, ha dicho, es la adoptada por López Miras quien lo defendió y lo seguirá haciendo con firmeza, convicción y valentía".

Para Fuentes, "lo que es de vergüenza es precisamente que venga Sánchez y no defienda a los regantes ni mencione la palabra trasvase", y ha mostrado su sorpresa porque "Diego Conesa critique el discurso de López Miras en defensa de los intereses de la Región de Murcia".