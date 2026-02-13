Los fuertes vientos obligan a suspender las actividades deportivas en instalaciones municipales de Cartagena

Oleaje en el Faro de Navidad - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El servicio de Parques y Jardines baliza los árboles de gran porte y cierra los parques municipales con vallado perimetral CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha suspendido todas las actividades deportivas en las instalaciones municipales ante las fuertes rachas de viento registradas este viernes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Consistorio también ha recomendado a los clubes y asociaciones privadas que suspendan sus actividades para "evitar riegos innecesarios".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos amarillo y naranja por viento y fenómenos costeros este viernes y sábado en el municipio de Cartagena y su litoral.

Parques y Jardines ha balizado los árboles de gran porte y cerrado parques municipales con vallado perimetral. Además, los servicios municipales están alistados para intervenir con celeridad en caso de registrarse incidencias.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras y recomienda alejarse de malecones, playas, espigones y otros puntos próximos a la línea de costa que puedan verse afectados por el fuerte oleaje y la intensidad del viento.

Asimismo, se aconseja evitar la navegación recreativa, revisar y reforzar los amarres de las embarcaciones y no estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje, como el muelle de la Curra, en el puerto de Cartagena y el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

En el ámbito urbano, recomienda retirar o asegurar elementos de fachadas y balcones que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, toldos, persianas o mobiliario exterior, y evitar transitar cerca de muros, andamios o estructuras inestables, así como por zonas arboladas donde puedan desprenderse ramas u otros objetos.

En cuanto a la circulación, aconseja limitar la velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y extremar la atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía pública. Los conductores de vehículos de gran tamaño o con mayor superficie de exposición al viento deben prestar especial atención a los vaivenes provocados por las rachas fuertes.

Siempre que sea posible, se recomienda permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios, siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia y los avisos emitidos por las autoridades competentes.