Fundación Hefame lleva medicamentos esenciales y atención sanitaria a más de 10.000 personas en Togo

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame participa en un nuevo proyecto de cooperación internacional denominado 'Salud Comunitaria en 13 aldeas rurales del entorno del Hôpital Saint Jean de Dieu de Afagnan (Togo)' mediante la financiación de medicamentos esenciales para tratar las enfermedades más frecuentes de esta región. Esta iniciativa, que realiza en colaboración con la ONGD Juan Ciudad y que beneficiará a más de 10.000 personas al año, impulsa también campañas médicas para garantizar el acceso a una atención sanitaria de calidad los residentes de 13 comunidades rurales.

Estas campañas se desarrollan en el área de influencia del Hôpital Saint Jean de Dieu de Afagnan, ubicado en el Distrito Sanitario de Bas Mono, y consisten en el desplazamiento de profesionales médicos y medicación básica a distintos poblados que no disponen de servicios médicos accesibles. Para conseguir este objetivo, el equipo multidisciplinar del hospital se organiza en grupos que se desplazan a las distintas aldeas hasta tres veces a la semana, garantizando, así, la cobertura sanitaria continuada de toda el área de intervención, según informaron fuentes de Hefame en una nota de prensa.

Las actuaciones se centran en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más prevalentes en la región, como el paludismo, mediante la realización de pruebas rápidas y la derivación al hospital en los casos positivos; la hipertensión, con el control y tratamiento de la presión arterial; la salud materna, con atención y seguimiento de las mujeres durante el embarazo y el postparto; así como la atención de lumbalgias, infecciones oculares imprevistas y la detección de tuberculosis y VIH, cuyos casos se derivan al programa gubernamental correspondiente.

Fundación Hefame colabora con la adquisición de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades más frecuentes detectadas en la zona (malaria, hipertensión, úlceras y dolencias musculoesqueléticas derivadas del trabajo agrícola), así como en el seguimiento de la salud materna, reforzando la atención pre y postnatal de las mujeres de las comunidades rurales atendidas.

El impacto del proyecto es notable, con la previsión de más de 10.000 consultas y con más de 10.000 personas beneficiadas al año, entre los que se incluyen más de dos mil niñas y más de mil niños, uno de los grupos prioritarios de la intervención por su especial vulnerabilidad.