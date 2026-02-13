Fundación Hefame participa en la recuperación de zonas naturales afectadas por los incendios de 2025 en Madrid

Fundación Hefame participa en la recuperación de zonas naturales afectadas por los incendios de 2025 en Madrid - FUNDACIÓN HEFAME
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 10:40
MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame ha contribuido a la recuperación del entorno natural en La Vereda de Las Tapias de El Pardo y Viñuelas (Madrid), una de las zonas gravemente afectadas por los incendios forestales registrados en España en agosto de 2025, gracias a los fondos recaudados con la campaña 'Somos solidarios con la naturaleza', del pasado mes de diciembre. La actuación se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación Reforesta y contribuye a restaurar parte de las 2.000 hectáreas que se calcinaron en estos incendios, según informaron fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

Los fondos recaudados se han destinado a la recuperación de dos de las áreas más dañadas por los incendios y enclavadas en espacios protegidos integrados en la Red Natura 2000 y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. "Estas zonas representan un importante patrimonio natural cuya restauración es clave para la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático", han indicado.

Como resultado de esta acción, se han replantado árboles y arbustos pertenecientes a siete especies autóctonas, entre las que se encuentran: arce, labiérnago, majuel, madreselva, madroño, quejigo y rosa silvestre. La selección de especies ha respondido a criterios técnicos orientados a maximizar la supervivencia de los plantones en un contexto de calentamiento global.

Los trabajos de reforestación se han desarrollado atendiendo a las actuales condiciones climáticas, con la selección de especies autóctonas resistentes a un entorno más seco y cálido y la aplicación de técnicas destinadas a favorecer el arraigo y la supervivencia de las plantas. Además, la diversidad de especies introducidas contribuye a reducir el riesgo de plagas e incendios y a favorecer la biodiversidad, beneficiando tanto a la fauna local como a los insectos polinizadores, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y la producción agrícola.

Esta actuación se enmarca en el programa 'Somos solidarios', a través del cual Fundación Hefame impulsa iniciativas sociales y medioambientales alineadas con su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del entorno natural. De esta manera, la Fundación reafirma su voluntad de contribuir activamente a la recuperación de los ecosistemas dañados y a la construcción de un futuro más sostenible.

