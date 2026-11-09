La Fundación Pedro Cano celebra su XVI aniversario con la inauguración de'SIETE'

Presentación de los actos de celebración de la XVI aniversario de la Fundación Pedro Cano - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pedro Cano celebra esta semana su XVI aniversario y lo hace con una serie de actividades que incluye la inauguración de 'SIETE', una exposición del artista compuesta por siete trípticos en blanco y negro que muestran un total de 21 óleos horizontales sobre tabla bajo los títulos 'Espera', 'Juego', 'Interior', 'Salto', 'Carga', 'Bicicletas' y 'Trabajo'. Esta exhibición, que se inaugurará este martes a las 19.00 horas, ya pasó por Murcia, Madrid, Palma de Mallorca y Roma.

"Se expuso antes de que el mundo tuviera una situación tan conflictiva como la de hoy. Nace de una idea que yo tuve sobre la idea de que la vida está llena de momentos felices e infelices", ha explicado Pedro Cano en el acto de presentación de las actividades conmemorativas del aniversario de la fundación que lleva su nombre.

Una de las que se repetirá este año es 'Pedro Cano pinta granadas del natural'. "Ponerte a pintar en tu casa está bien, pero ponerte a pintar con gente que quiere aprender, preguntarte cosas es muy bonito", ha explicado el pintor que ha adelantado que tiene las granadas en su patio aún sin cortar. "Algunas se las han comido los pájaros, pero el agujerito queda bien, parece que los pájaros han empezado a pintarlas", ha explicado el artista que pintará una acuarela durante una hora y media que después se sorteará.

XVI ANIVERSARIO

"El espacio es sensacional, hicimos unas intervenciones de luz para darle calidez. Yo tenía la ilusión de hacer una biblioteca con mis libros y es muy bonito ver a gente allí trabajar y leer", ha evocado Cano sobre la puesta en marcha de la Fundación. Además, ha recordado visitas como las de los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, una representante de la dirección de la Galería degli Uffizi (Florencia) o el director de la Asociación Pontificia.

"Atravesar las puertas de la Fundación Pedro Cano supone un homenaje a todo el pueblo de Blanca, a su patrimonio natural, a su luz y a la forma que tiene el río Segura de relacionarse con el municipio", ha destacado su alcalde, Pablo Cano. "Te puedes encontrar a Pedro Cano pintando en la orilla del río, conversando con artistas del momento, con chavales que empiezan y le quieren mostrar una acuarela o en su estudio vigilando que la vida de nuestro municipio siga en orden", ha rememorado el alcalde.

"Pedro Cano es el caso de una persona con una trayectoria de vida que permite hacer esa reflexión interna que cualquier persona que ha desarrollado toda una carrera artística puede compartir, se mezcla la parte humanista, su generosidad, y la parte artística", ha resaltado el director general de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), Manuel Cebrián, que también ha subrayado cómo el pintor "abrió camino a muchos artistas, no solo en Roma, sino en otras partes del mundo".

PROGRAMACIÓN

La Fundación ha preparado una semana repleta de actividades que incluyen un concurso de dibujo, un concierto y un encuentro con Pedro Cano.

En concreto, este jueves el museo acogerá el encuentro 'De poeta a pintor', un diálogo entre la escritora Juana J. Marín Saura y Pedro Cano que explorará los vínculos plásticos y narrativos en torno al universo de Ítalo Calvino.

El viernes 13 de noviembre, a las 11.00 horas se realizará la entrega de diplomas del XV Concurso de dibujo para personas con discapacidad cuyos trabajos quedarán expuestos esa mañana. Además, por la tarde, a las 19.00 horas, el Ateneo Cata Poética de Blanca rendirá un tributo escénico a Federico García Lorca con el recital 'Recordando a Lorca: 90º. aniversario del poeta'.

Las actividades continuarán durante el fin de semana. El sábado a las 12.00 horas, el pintor Antonio Aznar realizará una visita guiada por su exposición temporal, 'Blanca soledad de la luz'. A las 20.00 horas la Coral de Blanca ofrecerá el concierto 'El canto de los poetas'.

El domingo, a las 11.30 horas, se celebrará la tradicional cita con el artista, 'Pedro Cano pinta granadas del natural' donde realizará una pintura al natural que será sorteada entre los miembros de la asociación Amigos del Museo.