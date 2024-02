Fúnez (PP) dice que el ingreso de Ábalos en el Grupo Mixto viene "a tapar, a acallar y a oscurecer aún más esta trama"

Pide "explicaciones" a Sánchez sobre si conocía la trama y qué hizo para investigarlo "dentro de su propio gobierno" MURCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado este martes que el ingreso de José Luis Ábalos en el Grupo Mixto del Congreso tras destaparse el conocido como 'caso Koldo' lo que "viene a hacer es a tapar, a acallar, a oscurecer aún más esta trama y no a poner ni verdad ni respuestas ni transparencia y, por supuesto, a que nadie haya asumido ningún tipo de responsabilidad política".

Fúnez ha pronunciado estas palabras durante un acto público celebrado en la Avenida de la Libertad de Murcia en el marco de la 'Ruta por la igualdad', en el que también han participado el presidente del PP en la Región, Fernando López Miras, y alcalde de Murcia, José Ballesta.

La dirigente 'popular' ha indicado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tiene que dar "explicaciones" sobre si conocía la trama cuando cesó a Ábalos como ministro y qué hizo para investigarlo "dentro de su propio gobierno".

A su juicio, con el hecho de que Ábalos abandone el Grupo parlamentario Socialista y se vaya al Mixto "no se limpia en ningún caso, ni se asumen responsabilidades" ni por parte del exministro, "ni por parte del PSOE".

"El hecho de que Ábalos no deje el acta como diputado, sino que siga siéndolo, aunque no esté en las filas del Partido Socialista, lo que significa y lo que viene a hacer es a tapar, a acallar, a oscurecer aún más esta trama y no a poner ni verdad, ni respuestas, ni transparencia", ha enfatizado Fúnez.

Al hilo, ha sostenido que desde el PP "vamos a defender con la misma pasión y con la misma vehemencia que hacemos defendiendo la igualdad, también la verdad; la verdad en el caso Ábalos y en el caso de las mascarillas", ha insistido, para recordar que el PP se ha personado en el caso.

Asimismo, ha recordado que su partido va a promover la creación de una comisión de investigación en el Senado para que "todos aquellos que cuanto peor lo estábamos pasando en el momento del Covid se estaban lucrando con el dolor de todos los españoles respondan ante la soberanía nacional como es el Senado y ante la justicia como ya están haciéndolo ante las últimas detenciones".

"Aquellos domingos de la pandemia, en donde todos estábamos en casa encerrados, protegiéndonos y protegiendo a nuestros ciudadanos cuando los alcaldes, los presidentes autonómicos, los consejeros de Sanidad, los equipos de gobierno, los concejales salían de sus casas para ayudar a los demás, desde el Gobierno de España había algunos que estaban haciendo negocio", ha denunciado.

Y es que, ha añadido, "quién iba a pensar que mientras que veíamos a Pedro Sánchez en televisión, en aquellos domingos a las 3 de la tarde, algunos en otra mesa, en lugar de escuchar a Sánchez, se estaban repartiendo 55 millones de mordidas, que es lo que hemos conocido hasta ahora de lo que se han lucrado en esa trama de corrupción, en la que estaban implicados el equipo más íntimo, el equipo que llevó a la Secretaría General del Partido Socialista a Pedro Sánchez".

"Ante esta cuestión, desde el Partido Popular no estamos pidiendo que nadie dé lecciones de transparencia, ni estamos pidiendo que nadie dé lecciones de lucha contra la corrupción, lo que estamos pidiendo es que nos den explicaciones, que respondan; estamos pidiendo explicaciones", ha concluido.