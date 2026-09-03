Gadea (PSOE): "El PP está obsesionado con Francisco Lucas mientras sigue sin resolver los problemas de la Región"

Archivo - La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha afirmado este jueves que "el PP de López Miras está obsesionado" con el delegado del Gobierno y líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, "mientras sigue sin resolver los problemas de la Región de Murcia", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Comienza un nuevo curso y persisten los mismos problemas. López Miras todavía no ha dado explicaciones sobre la trama de las prótesis, las aulas siguen sin climatizar y los bomberos siguen sin los medios que necesitan", ha aseverado.

En respuesta a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón, y a las del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, Gadea ha afirmado que el PP "se dedica a desinformar".

"Su único objetivo es alarmar para seguir confrontando y tapar las consecuencias de la falta de gestión de López Miras", ha dicho la portavoz socialista, quien ha insistido en que "los refuerzos materiales de las últimas semanas están dando sus frutos".

En este sentido, ha afirmado que "el magnífico trabajo de la Guardia Civil, junto al refuerzo de medios, ha permitido interceptar esta semana en la Región de Murcia dos potentes embarcaciones dedicadas al tráfico ilegal y detener a sus patrones".

Asimismo, ha remarcado que, en las últimas semanas, se han reforzado los medios desplegados en las costas de la Región de Murcia con un nuevo buque de altura, que desarrolla su actividad en exclusiva en la Región de Murcia, y una patrullera enviada desde Barcelona. "Además, se han puesto en servicio dos embarcaciones a las que se han reforzado los motores".

"Hemos reforzado los medios materiales y humanos. La realidad es que, desde 2018, hemos reforzado el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil hasta alcanzar el mayor número de agentes de la historia de la Región de Murcia. Concretamente, un 20% de agentes", ha resaltado Gadea.

A su juicio, "si al PP le interesara luchar contra las mafias no hubiera recortado las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional hasta dejarlas en sus mínimos históricos cuando gobernó Rajoy".

Al hilo, ha explicado que las costas de la Región de Murcia "están permanentemente vigiladas" y ha remarcado que todas las personas que han llegado al litoral de forma irregular "han sido localizadas y se han abierto los correspondientes expedientes de expulsión".

"La Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia informa periódicamente de las embarcaciones interceptadas en nuestras costas con absoluta transparencia. Seguimos luchando con firmeza contra las mafias que trafican con personas, lejos del ruido, la confrontación y los discursos populistas del PP", ha agregado.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

En materia económica, Gadea ha indicado que el PP de López Miras "está condenando a la Región de Murcia a ser la comunidad peor financiada de España".

Se ha referido así a las declaraciones de López Aragón, en las que ha adelantado que el Gobierno de la Región de Murcia votará en contra del nuevo modelo de financiación autonómica si el Ministerio de Hacienda mantiene su intención de someterlo a aprobación en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este viernes.

Para la portavoz socialista, "la Región de Murcia es una de las comunidades más beneficiadas por la propuesta del Gobierno de España para actualizar el sistema y abordar este problema histórico", ha recalcado y ha recordado que sería la autonomía que más incrementaría porcentualmente sus recursos, cerca de un 20%".

En concreto, ha precisado que la propuesta supondría recibir 1.188 millones de euros más al año respecto al sistema de financiación vigente.

"Lamentablemente, las decisiones de López Miras tienen consecuencias directas sobre la ciudadanía. Esos casi 1.200 millones de euros anuales podrían destinarse a climatizar las aulas, contratar más profesionales sanitarios o dotar de más medios a los bomberos", ha apuntado.

Además, Gadea ha sostenido que el Gobierno regional "no ha propuesto ninguna alternativa que mejore la planteada por el Gobierno de España" porque "su única aportación es negarse a todo y seguir confrontando".

"López Miras lo que hace es anteponer los intereses partidistas de Feijóo a los intereses de la Región de Murcia, mientras que nuestro secretario general, seguirá defendiendo, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia", ha finalizado.