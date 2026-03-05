'Gallineta en Familia' llenará marzo de actividades para compartir en familia en Santomera

Presentación de la primera edición del programa 'Gallineta en Familia' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

El programa se desarrollará durante seis jornadas de marzo en diferentes espacios de Santomera, El Siscar y La Matanza SANTOMERA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha presentado la primera edición del programa 'Gallineta en Familia', una iniciativa dirigida a promover la convivencia, el ocio saludable y el fortalecimiento de los vínculos familiares a través de actividades lúdicas, educativas y culturales, según ha informado el Consistorio.

El programa se desarrollará durante seis jornadas del mes de marzo en diferentes espacios de Santomera, El Siscar y La Matanza, con propuestas pensadas para que niños, niñas y adultos compartan experiencias y disfruten juntos de un ambiente festivo y participativo.

El concejal de Familias, Carlos Navarro, ha explicado que "con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santomera pretende poner en valor la importancia de pasar tiempo en familia, fomentando momentos de encuentro, ocio y disfrute compartido en un entorno cercano y participativo".

Las actividades tendrán lugar los días 6, 13, 20, 22, 27 y 29 de marzo en ubicaciones como el jardín Nueva Santomera, los alrededores del centro cultural de La Matanza, la plaza del Ayuntamiento y el jardín situado frente al centro cultural de El Siscar.

La mayoría de las sesiones se celebrarán los viernes por la tarde, entre las 16.30 y las 18.30 horas, mientras que una de ellas tendrá lugar el domingo por la mañana, de 11.30 a 13:30 horas.

Durante cada jornada se ofrecerán actividades creativas, espectáculos infantiles y propuestas participativas, entre las que se incluyen cerámica inspirada en la gallineta, creación de macramé y joyas florales, elaboración de libros de recuerdos, terrarios o marcapáginas artesanales, collage creativo, customización de camisetas, murales participativos y juegos familiares.

Además, varias sesiones contarán con shows infantiles, yincanas, propuestas deportivas y actividades con materiales reciclados.

El programa se complementará con pintacaras, mercado y foodtrucks, creando un espacio abierto de encuentro y ocio para todas las edades. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.

El programa 'Gallineta en Familia' cuenta con la colaboración de la Asociación Oxigenarte, entidad especializada en el desarrollo de actividades educativas, culturales y medioambientales dirigidas al público familiar.