El gasto computable en 2026 en la Región crecerá un 5,5% superior al límite máximo vigente del 3,5%, según la AIReF

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las AAPP, con informes individuales para cada comunidad autónoma que completan el análisis del subsector del informe general. En el informe de la Región de Murcia, la AIReF analiza el cumplimiento de la comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026.

Así, estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional habrá aumentado en 2025 por encima del 6,4 por ciento, superando el límite fijado del 3,2 por ciento. Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Región crecerá un 5,5 por ciento superior al límite máximo vigente del 3,5 por ciento.

A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en la Región de Murcia crecerá en 2026 un 4,4 por ciento, superior al 3,5 por ciento comprometido en el PFEMP para el conjunto de las AAPP.

La AIReF estima que la Región de Murcia cerrará 2026 con un déficit del 1,3 por ciento del PIB. Y considera que la deuda se situará en 2026 en torno a un 30,3 por ciento del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

"La AIReF recomienda a la Comunidad Autónoma Región de Murcia que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026", apunta en el informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.