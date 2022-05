Gestha calcula que la deflactación anunciada por López Miras supondrá una merma de 14,5 millones a las arcas regionales

MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha calculado que la deflactación en la tarifa autonómica del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, supondrá una merma de 14,5 millones de euros para las arcas regionales, frente a los 12 millones previstos por la Comunidad.

En declaraciones a Europa Press, Mollinedo ha señalado que desconoce las hipótesis de partida por el que el Gobierno regional ha previsto un coste de la medida de solo de 12 millones de euros.

"Seguramente, el Gobierno murciano ha considerado el impacto de las deducciones", según Mollinedo. En cambio, ha advertido que a todas aquellas personas que agotan la cuota con sus deducciones --sobre todo, en los tramos más bajos de 15.600 euros declarados-- "seguramente no obtienen un ahorro impositivo, con o sin deflactación, porque ya se les devolvían todas las retenciones".

"Pero desconocemos si es así el cálculo del Gobierno regional porque no lo han explicitado", ha afirmado Mollinedo, si bien se conocerá en el momento en que se concrete la medida.

Así, ha justificado que Gestha calcula dos millones de euros más "seguramente porque el Gobierno regional haya podido valorar no aumentar los mínimos personales y familiares", mientras que Gestha cree que esto "sí es posible" porque tiene capacidad normativa para ajustar a la inflación las cargas personales y familiares con impacto en la cuota autonómica.

Y Mollinedo cree que el Gobierno regional no lo ha hecho "posiblemente porque no ha ejercido esa capacidad normativa hasta la fecha". Sin embargo, ha advertido que hay competencia normativa y para Gestha tiene más sentido "deflactar los mínimos personales y familiares, casi más que la escala de gravamen".

"Si no se modificaran los mínimos personales y familiares, la afectación a las arcas regionales podría estar cerca de los 14 millones", ha señalado Mollinedo.

AFECTACIÓN PARA CADA UNO DE LOS IMPORTES DECLARADOS

En concreto, esta medida no afectaría a los contribuyentes que declaran los ingresos más bajos, es decir, aquellos con una base liquidable general media sometida a gravamen de 7.945 euros o menos. En esta situación estaría más del 40% de los contribuyentes de la Región de Murcia, que se encuentran en los primeros tramos declarables y a quienes esta medida les resulta indiferente porque no iban a tributar antes ni ahora por la baja cuantía de sus ingresos. Tampoco afecta ladeflación a los 319.067 murcianos que obtienen pequeñas rentas que no están obligados a presentar la declaración y no la presentan.

En cambio, quien declara entre 15.600 euros y 23.473 euros (tramo en el que se encuentra el 22,73% de la población de la Región) va a tener un ahorro de 8,10 euros, lo que representa una rebaja del 1,12% sobre la carga efectiva del IRPF autonómico.

En los tramos siguientes, el efecto de la deflactación va incrementándose, de forma que quienes declaren una base liquidable comprendida entre los 23.473 y los 36.746 euros (15,85% de la población) se van a ahorrar 24,22 euros; y quienes declaren una base comprendida entre los 36.746 y los 70.487 euros (17,4% de la población) se ahorrarán 7,54 euros.

En cambio, quienes declaren más de 70.487 euros (algo más del 3% de la población) registrarán un ahorro medio de 171,62 euros (un 1,96% sobre la carga efectiva del IRPF autonómico).

Gestha también ha calculado el ahorro que conseguirán los ciudadanos gracias a la deflactación sobre el total del IRPF autonómico. "Como ves, la rebaja no es muy grande y, en el mejor de los casos casi llega al 2%, pero para los tramos más elevados va disminuyendo el ahorro y, de hecho, para quien gana más de 290.000 euros apenas representa un 0,07% de su carga impositiva".

Es decir, que un ahorro de 171 euros para estos contribuyentes que declaran rentas altas "les puede resultar un ahorro insignificante", según Mollinedo.

Frente a ello, Gestha cree que puede haber más interés para las cuentas regionales que "históricamente están en déficit, y tienen que recurrir al endeudamiento para pagar el gasto que no cubren los ingresos tributarios".

Ya que somos la tercera comunidad con mayor deuda per capita, no parece lo más recomendable desde un punto de vista técnico bajar impuestos, no solo este sino también otros que también se han adoptado", según Mollinedo. Máxime si la situación de las cuentas públicas "están históricamente en números rojos".

Ha reconocido que el Gobierno regional tiene razón cuando aduce que sufre falta de financiación, porque la población de derecho ahora "es superior a la que se contabilizaba cuando se aprobó el vigente modelo de financiación autonómica". Sin embargo, cree que "mientras que no se alcance un nuevo acuerdo, no parece coherente quejarse de falta de financiación y, por otra parte, perder ingresos tributarios".

Sobre todo, "pensando que las personas no declarantes no se ven reflejadas con esta deflactación; las personas con menos renta tampoco; e, incluso, las personas que perciben esos 15.600 euros apenas ahorran ocho euros al año, una cantidad que no compensa seguramente a las personas con bajos ingresos --que tal vez son los que más necesitan esos servicios públicos y sean los más damnificados con la pérdida de ingresos tributarios".