El 1-1-2 gestiona 159 llamadas relacionadas con el episodio de vientos en la Región de Murcia

Archivo - Oleaje junto al Faro de la Curra en el Puerto de Cartagena - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido un total de 159 llamadas vinculadas a 131 incidentes relacionados con el episodio de vientos que afecta a la Región de Murcia.

La mayoría de los incidentes gestionados se refieren a derrumbes (60) y obstáculos en la vía pública (43), localizándose principalmente en los municipios de Cartagena (49) y Murcia (35).

Hasta el momento, ninguno de los incidentes ha sido considerado grave, según han informado desde el 1-1-2.

Este fenómeno ha llevado a la activación de un aviso de nivel naranja por vientos y fenómenos costeros emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).